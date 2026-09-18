Megőrült az időjárás: nagy változás jön

Az időjárás pénteken is változékonyan alakul: a többórás napsütés mellett változóan felhős lesz az ég, keleten pedig hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé előfordulhat csapadék, elszórtan záporok érkezhetnek, az ország déli részén pedig zivatarok is kialakulhatnak.

Időjárás: pénteken zivatarok jönnek, akár 30 fok is lehet

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó / MW

A szél többnyire mérsékelt marad, ugyanakkor egy-egy élénk széllökés is előfordulhat. A hőmérsékletben jelentős területi különbségekre lehet számítani.

Akár 30 fok is lehet

Hajnalban 9 és 15 fok közötti értékekre számíthatunk. Napközben általában 23 és 28 fok közé emelkedik a hőmérséklet, ugyanakkor északnyugatról délkelet felé haladva egyre magasabb értékek várhatók.

A délkeleti országrészben akár a 30 fokot is megközelítheti, illetve elérheti a legmagasabb hőmérséklet. A déli területeken azonban a melegebb idő mellett a zivatarok kialakulásának lehetőségével is számolni kell.

Összességében tehát a pénteki időjárás változékonyan alakul. A napsütéses időszakokat időnként felhősödés és záporok szakíthatják meg, a déli országrészben pedig zivatarok is kialakulhatnak, miközben a szél többnyire mérsékelt marad.