Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kiszivárgott Orbán Viktor teljes kötcsei beszéde - mutatjuk!

Rendkívüli

Gyilkosság történt az éjszaka Budapesten, forró nyomon keresik a tettest

időjárás

Megőrült az időjárás: nagy változás jön

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Változékony idővel indul a péntek, miközben az ország egyes részein hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Az időjárás többfelé csapadékosnak ígérkezik, délen pedig zivatarok is kialakulhatnak, miközben jelentős különbség lesz a hőmérsékletben az ország különböző részei között.
Link másolása
Vágólapra másolva!
időjárászivatarhőmérséklet

Az időjárás pénteken is változékonyan alakul: a többórás napsütés mellett változóan felhős lesz az ég, keleten pedig hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé előfordulhat csapadék, elszórtan záporok érkezhetnek, az ország déli részén pedig zivatarok is kialakulhatnak.

Időjárás: pénteken zivatarok jönnek, akár 30 fok is lehet
Időjárás: pénteken zivatarok jönnek, akár 30 fok is lehet
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó / MW

A szél többnyire mérsékelt marad, ugyanakkor egy-egy élénk széllökés is előfordulhat. A hőmérsékletben jelentős területi különbségekre lehet számítani.

Akár 30 fok is lehet

Hajnalban 9 és 15 fok közötti értékekre számíthatunk. Napközben általában 23 és 28 fok közé emelkedik a hőmérséklet, ugyanakkor északnyugatról délkelet felé haladva egyre magasabb értékek várhatók.

A délkeleti országrészben akár a 30 fokot is megközelítheti, illetve elérheti a legmagasabb hőmérséklet. A déli területeken azonban a melegebb idő mellett a zivatarok kialakulásának lehetőségével is számolni kell.

Összességében tehát a pénteki időjárás változékonyan alakul. A napsütéses időszakokat időnként felhősödés és záporok szakíthatják meg, a déli országrészben pedig zivatarok is kialakulhatnak, miközben a szél többnyire mérsékelt marad.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!