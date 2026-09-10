Szinte az egész országra kiadták a riasztást: jégesőt hoz a hidegfront

Ma már érezteti a hatását a hidegfront, de az igazi lehűlés péntekre várható. Csütörtökön sem kímél az időjárás, szükség lesz az esernyőkre!

Az időjárás előrejelzések jégesőt is ígérnek

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó / MW

Ezt hozza az időjárás

Csütörtökön már a hidegfront határozza meg időjárásunkat. Keleten is megnövekszik a felhőzet, és csak időnként süthet ki a nap. A fronttal egy széteső csapadékzóna is érkezik, így többfelé előfordulhat eső, zápor, zivatar. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél élénk, erős lökésekkel kísérheti a front átvonulását. A lehűlés is megkezdődik, hajnalban 12–18, délután 21–29 fok között alakul a hőmérséklet. A HungaroMet elsőfokú riasztást adott ki a zivatarok miatt Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok, Tolna és Zala vármegyére. Ezeken a területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

Pénteken már jóval hűvösebb arcát mutatja az időjárás. Több lesz fölöttünk a felhő, de időnként a nap is előbújhat. Elszórtan számíthatunk esőre, záporokra is. Hajnalban 10–17, délután mindössze 20–26 fok várható, így a szerdai kánikula után péntekre már több mint tíz fokkal visszaeshet a délutáni hőmérséklet - írja a Köpönyeg.

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