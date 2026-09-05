Időjárás: hatalmas károkat okozott a szombati viharos szél, de máris itt az újabb riasztás

Az erős szél veszélye miatt elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki korábban a HungaroMet, az érintett területeken a széllökések sebessége meghaladhatja a 70 kilométer/órát is. A szeles időjárás miatt autókra, épületekre, vezetékekre dőlt fák eltávolításához kérik a tűzoltók segítségét. A Baranya vármegyei Szilágyon, a Kis utcában távközlési vezetékre dőlt ki egy nyárfa egy lakóház udvaráról. A tűzoltók motoros láncfűrésszel távolítják el a fát. Bács-Kiskun vármegyében is több helyre várják a tűzoltókat. A kiskunhalasi Sólyom utcában elektromos vezetékre, míg a kiskunmajsai Régi posta utcában távközlési vezetékre szakadt egy faág. Az egységek láncfűrésszel dolgoznak.

Időjárás: sorra adják ki a riasztásokat. Fotó: ALEXANDER WOLF / AFP

Ordason egy nagy fa dőlt az 51347-es útra, a tűzoltók két láncfűrésszel avatkoznak be. A békési Geszten, a Petőfi Sándor utcában egy öt méter hosszú faág veszélyezteti egy ház tetejét, valamint a közterületet. Mezőkovácsházán, a Táncsics Mihály utcában kidőlt egy fa a régi általános iskola épülete előtt. Csongrád-Csanád vármegyében, a nagymágocsi Rákóczi Ferenc utcában egy kiszáradt fenyőfa egy épület tetejére dőlt, a tűzoltók láncfűrésszel dolgoznak eltávolításán. A fővárosban is akad dolga a tűzoltóknak az erős szél miatt. A III. kerületi Nánási úton autókra dőlt egy fa, elzárva a Kadosa utcát. A tűzoltók eltávolították a fát a kocsikról, és megkezdték további két kiszáradt fa gallyazását. A VI. kerületi Kmety György utcában két nagy faág hasadt le, amelyek eltávolítása szükséges, írja a katasztrófavédelem.

Időjárás: sorra adják ki a riasztásokat

Jelenleg a következő időjárási riasztás van érvényben majdnem az ország egészére:

Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!