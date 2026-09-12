Mi vár ránk a pénteki viharok után szombaton? Mutatjuk!

Pénteken igen komoly zivatarokat kapott a nyakába az ország, ami bizony sokak számára kifejezetten üdítően hatott. Na de hogy alakul az időjárás a továbbiakban? Marad az esős idő, vagy ennyi volt, és máris búcsút inthetünk a csapadéknak? Szombaton, szeptember 12-én fokozatosan szakadozik, vékonyodik a felhőzet, így egyre többfelé jut majd a napsütésből. A csapadék esélye is csökken, napközben már csak kevés helyen fordulhat elő eső vagy futó zápor. Az északias szél többfelé élénk marad és a reggel frissnek ígérkezik. Hajnalban 9–16, délután 19–25 fok várható, vagyis a pénteki borongós égbolt után lassan nyugodtabbá válik az időjárás - ígéri a Köpönyeg.hu oldala.

Az időjárás pénteken, szeptember 11-én igen zivataros volt. De vajon mi vár ránk a hétvégén?

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Milyen időjárásra számíthatunk a későbbiekben?

Vasárnap, szeptember 13-án már nagyrészt napos, gomolyfelhős időre számíthatunk, bár keleten átmenetileg felhősebb lehet az ég. Számottevő csapadék nem valószínű, az északias szél azonban még többfelé élénk maradhat. Reggel továbbra is friss, hűvös időre ébredhetünk, a hidegre hajlamos helyeken 9 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet. Délután pedig 20–25 fokig melegszik a levegő.