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időjárás

Visszatér a nyár? Hamarosan ismét 30 fok közelében lesz a hőmérséklet!

1 órája
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Úgy tűnik, csak nem akar érkezni az az ősz... Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk a következő napokban!
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időjárásszeptemberidőjárás-előrejelzés

Igencsak megviccel minket az időjárás: a múlt héten egy picit megmutatta, hogy be tud keményíteni, pár kisebb zuhé után azonban ismét visszatért a már-már nyarat idéző idő. Olyannyira, hogy hamarosan ismét a 30 fokot közelíti meg a hőmérséklet!

Így alakul az időjárás kedden, szeptember 15-én
Így alakul az időjárás kedden, szeptember 15-én
Fotó: Köpönyeg.hu

Kedden, szeptember 15-én gyengén felhős, napos idő várható, csak néhol alakulhat ki egy-egy futó zápor. Az északias szél még élénk lehet, de a hőmérséklet továbbra is kellemesen alakul. A reggeli 8–16 fok után délután 22–27 fok várható.

Milyen lesz az időjárás a következő napokban?

A Köpönyeg előrejelzése szerint szerdán, szeptember 16-án nyugat felől egyre több felhő érkezik fölénk, és ezzel együtt a csapadék esélye is növekedni kezd, elsősorban a nyugati országrészben. A délnyugati szél napközben többfelé megélénkül, majd – néhol erős lökésekkel – északnyugatira fordul. A reggel 9–17 fokkal indul, délután pedig már 23–29 fokig melegszik a levegő.

Hosszabb távon ilyen időre számíthatunk: lehűlés nem várható
Fotó: Köpönyeg.hu

 

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