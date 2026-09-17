Folytatódik a szeptemberi nyár: 30 fokos hőség jön, de más is vár ránk

Nem viccel az időjárás! Noha már túl vagyunk szeptember közepén is, folytatódik a nyárias idő: 29-30 fokokat mérhetünk majd egyes helyeken.

Ilyen időjárás lesz csütörtökön, szeptember 17-én

Fotó: Köpönyeg.hu

Csütörtökön, szeptember 17-én északnyugat felől felhősebb levegő érkezik térségünkbe, ezért a Dunántúlon és északon több lesz a felhő, helyenként eső, zápor is előfordulhat. Keleten és délkeleten ezzel szemben még sok napsütésre és száraz időre van kilátás. A délnyugati szél egyre többfelé északnyugatira fordul és időnként megerősödik. A hőmérsékletben is nagy különbség alakul ki: északnyugaton 20 fok alatt maradhatnak a csúcsértékek, míg délkeleten 29 fokig melegedhet a levegő – ígéri a Köpönyeg oldala.

Ilyen időjárásra számíthatunk a későbbiekben

Pénteken, szeptember 18-án már többfelé erősen felhős lesz az ég, de keleten hosszabb napos időszakok is előfordulhatnak. Nyugaton és északon több helyen eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél időnként megélénkül. Hajnalban 11–16 fok várható, délután pedig 18 és 30 fok között alakulnak a maximumok, északnyugatról délkelet felé haladva egyre magasabb hőfokokat mérhetünk.