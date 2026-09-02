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időjárás

Gyorsan visszatért a nyárias meleg

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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időjárásszeptemberhőség

Noha hétfőn kaptunk némi csapadékot, sőt, keddre is több vármegyére adtak ki riasztást jégeső miatt, szerdára már mindez a múlté. Az időjárás ismét a nyarat idézi. A Köpönyeg jelentése szerint a nap folyamán már nyugodtabb időre számíthatunk. A napsütést fátyol- és gomolyfelhők kísérhetik, és elszórtan még egy-egy futó zápor is kialakulhat. A nyugatias szél főként az északi tájakon élénkülhet meg. A friss, 12–20 fokos hajnal után délután ismét 27–32 fokig melegszik a levegő, így a front után gyorsan visszatér a nyárias meleg.

Így alakul az időjárás: szerdára mindössze két vármegyére adott ki riasztást a HungaroMet zivatar miatt
Így alakul az időjárás: szerdára mindössze két vármegyére adott ki riasztást a HungaroMet zivatar miatt
Fotó: HungaroMet

Ilyen lesz az időjárás a továbbiakban

Csütörtökön, szeptember 3-án továbbra is sok napsütésre készülhetünk, időnként néhány felhő is megjelenhetnek az égen. Számottevő csapadék nem valószínű, a légmozgás pedig többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 12–20 fok körül alakul a hőmérséklet, délután pedig 26–32 fok közötti maximumokra számíthatunk.

Az osztrákoknál jeget takarítottak

Míg itthon a hőség az uralkodó, addig nyugati szomszédunknál komoly meglepetésben volt sokaknak része, ugyanis augusztus utolsó napján még a hókotrókat is munkába kellett állítani egy heves zivatar miatt. Minderről itt írtunk részletesebben.

 

 

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