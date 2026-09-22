Bekeményít az időjárás: hat vármegyére adtak ki riasztást

Kedden, szeptember 22-én változóan felhős idő valószínű többórás napsütéssel, de elszórtan még kialakulhat futó zápor, bár ez már kevesebb helyet érint. A hajnal hűvös lesz, általában 8–14 Celsius-fok körüli minimumokkal, délután pedig 19–24 Celsius-fok közé emelkedik a hőmérséklet. Az északnyugati szél többfelé élénk marad, ami hűvösebb hőérzetet biztosít, és csak lassan mérséklődik - számol be a napi várható időjárásról a Köpönyeg.

Ilyen időjárás vár ránk kedden, szeptember 22-én

Fotó: Köpönyeg.hu

A HungaroMet ráadásul hat vármegyére (Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok) elsőfokú, citromsárga vészjelzést adott ki zivatar miatt. Előrejelzésük szerint elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

Ilyen időjárásra számíthatunk a későbbiekben

Szerdán, szeptember 23-án gomolyfelhős, napos idő várható. Elsősorban keleten, északkeleten fordulhat elő kevés helyen zápor, esetleg zivatar. Az északi szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. Hajnalra általában 6 és 11 fok közé, a kevésbé felhős, szélvédett hidegre hajlamos helyeken néhol fagypont közelébe hűl a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 22 fok között alakul.

Csütörtökön, szeptember 24-én nyugat, északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Elszórtan, főként nyugaton lehet zápor, zivatar. Az északnyugati, nyugati szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban általában 5, 10 fok közötti, a szélvédett, kevésbé felhős hidegre hajlamos helyeken fagypont közeli, míg délután 17, 23 fok közötti értékekre számíthatunk.

Pénteken, szeptember 25-én gomolyfelhős, napos idő valószínű, néhány futó zápor kialakulhat. Az északias szelet élénk, egy-egy helyen erős lökések kísérhetik. Kora reggelre 3 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, délután 18, 23 fokra számíthatunk.