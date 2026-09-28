Őrült időjárás: fagypont körüli hőmérséklet és nyárias meleg egyszerre vár ránk

Igencsak mozgalmasan alakul a hét első felének időjárása: hajnalban 1 fok körüli hőmérsékletet is mérhetünk, míg délutánonként nyárias 25-26 fokok várnak ránk.

Hajnalban hideg, nappal nyárias időjárás vár ránk

Fotó: Köpönyeg.hu

Hétfőn, szeptember 28-án folytatódik a hétvégén megkezdődött melegedés, többórás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék nem valószínű, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 1–10, délután már 22–26 fok között alakul a hőmérséklet.

Kedden, szeptember 29-én ugyancsak száraz idő ígérkezik, legfeljebb egy kevés fátyolfelhő zavarhatja a napsütést. A szél továbbra is mérsékelt marad. Hajnalban 1–11, délután 22–26 fok várható - írja a Köpönyeg oldala.

Ilyen időjárás lesz a későbbiekben

Szerdán, szeptember 30-án derült, száraz idő várható, de délután, este az északi megyék fölé fátyolfelhőzet érkezhet. A keleti szél az ország zömén mérsékelt marad, de a délies szél Sopronnál megélénkülhet. Hajnalban 1 és 11, délután 22 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.

Csütörtökön, október elsején fátyolfelhős, szűrt napsütéses, csapadékmentes idő ígérkezik. A keleties szél többnyire mérsékelt marad, de Sopron körül a déli szél megélénkülhet. A minimum 2 és 12, a maximum 21 és 25 fok között alakul.

Pénteken, október másodikán derült vagy gyengén felhős, napos, száraz időre van kilátás mérsékelt széllel. A hajnali 2, 12 fokról délutánra 21 és 25 fok közé melegszik fel a levegő.