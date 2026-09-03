Milyen szeptember? Folytatódik a nyárias idő

Noha hivatalosan már beléptünk az őszbe, erről az időjárás nem hajlandó tudomást venni: továbbra is nyárias időre számíthatunk. Csütörtökön, szeptember 3-án több napsütés vár ránk, bár időnként fátyol- és gomolyfelhők is megjelenhetnek. Reggelig helyenként még várható egy kevés csapadék, napközben pedig északkeleten alakulhat ki egy-egy zápor vagy zivatar. Az északnyugati, nyugati szél élénk, helyenként erős lehet. A hajnali 9–19 fokot követően délután 26–31 fok várható.

Ilyen lesz az időjárás csütörtökön

Fotó: Köpönyeg.hu

Milyen időjárásra számíthatunk a továbbiakban?

A Köpönyeg jelentése szerint pénteken, szeptember 4-én sok napsütésre van kilátás, a fátyol- és gomolyfelhők csak időnként jelenhetnek meg. Számottevő csapadék nem valószínű. Az északnyugati, nyugati szél többfelé élénk lehet, helyenként erős lökésekkel. A reggel 9–19 fokkal indul, majd délután ismét 27–32 fokig emelkedik a hőmérséklet.

Az oldal hosszabb távú előrejelzéséből jól látszik, hogy a továbbiakban is marad a meleg, napos idő. Ráadásul a HungaroMet szombatra, szeptember 5-re már három déli vármegyére (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád) rendelt el elsőfokú, citromsárga riasztást magas középhőmérséklet miatt.

Marad a napos idő hosszabb távon is

Fotó: Köpönyeg.hu

Az osztrákoknál jeget takarítottak

Míg itthon továbbra is a hőség az uralkodó, addig nyugati szomszédunknál komoly meglepetésben volt sokaknak része, ugyanis augusztus utolsó napján még a hókotrókat is munkába kellett állítani egy heves zivatar miatt. Minderről itt írtunk részletesebben.