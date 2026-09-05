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hidegfront

Időjárási káosz: délen még tombol a 34 fokos kánikula, északon már viharos szél száguld

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
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A szeptember 5-i időjárás tartogat meglepetéseket. Egy hidegfront kavarja fel a légkört: bár meleg lesz, viharos szél és zivatar is előfordulhat.
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hidegfrontidőjárásszél

Szombaton kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd észak-északnyugat felől egy hidegfront hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar, a legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő. 

Időjárás szeptember 5-én
Időjárás szeptember 5-én

Időjárás szeptember 5-én

A nyugatias szél egyre többfelé északnyugatira, északira fordul, és sokfelé kell számítani erős, helyenként viharos széllökésekre. A front előtt még 24 és 34 fok közé melegedhet a levegő, délen, délkeleten várható a legmelegebb idő.

Vasárnap csak kevés fátyolfelhő lesz felettünk, többnyire napos idő ígérkezik, csapadék sehol sem várható. Az északnyugati szél napközben feltámad, néhol erős lökések kísérhetik. Hajnalra 9-17 fokig hűl le a levegő, a szélvédett helyeken lehet ennél hidegebb, míg délután folytatódik a mérsékelten meleg, nyárias idő, a legmelegebb órákban 24-30 fokot mérhetünk majd.

 

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