Időjárási káosz: délen még tombol a 34 fokos kánikula, északon már viharos szél száguld

Szombaton kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd észak-északnyugat felől egy hidegfront hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar, a legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő.

Időjárás szeptember 5-én

Időjárás szeptember 5-én

A nyugatias szél egyre többfelé északnyugatira, északira fordul, és sokfelé kell számítani erős, helyenként viharos széllökésekre. A front előtt még 24 és 34 fok közé melegedhet a levegő, délen, délkeleten várható a legmelegebb idő.

Vasárnap csak kevés fátyolfelhő lesz felettünk, többnyire napos idő ígérkezik, csapadék sehol sem várható. Az északnyugati szél napközben feltámad, néhol erős lökések kísérhetik. Hajnalra 9-17 fokig hűl le a levegő, a szélvédett helyeken lehet ennél hidegebb, míg délután folytatódik a mérsékelten meleg, nyárias idő, a legmelegebb órákban 24-30 fokot mérhetünk majd.