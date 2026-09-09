Szerdán tetőzik a hőség, kettészakad az ország: nem lesz köszönet abban, ami utána jön

Bekeményít az időjárás: szerdán egyszerre kapunk a nyakunkba zuhét és tapasztalhatjuk meg, milyen, amikor szeptemberben nyári hőség van, csütörtökre pedig az egész ország úszni fog. A Köpönyeg előrejelzése szerint szerdán, szeptember 9-én a front megérkezése előtt tetőzik a hőség. A hét legmelegebb napja következhet, de délutántól a Dunántúlon már egyre több gomolyfelhő képződhet, amelyekből zápor, zivatar is kialakulhat. A keleti országrészben viszont továbbra is kitart a napos idő. A déli szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik, majd estétől északnyugatira fordul. Hajnalban 10–17 fokra, délután 30–36 fokra számíthatunk.

Így alakul az időjárás szerdán, szeptember 9-én

Fotó: HungaroMet

A HungaroMet szerdára 11 vármegyére rendelt el első fokú, citromsárga figyelmeztetést zivatarok miatt. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelentheti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat.

Ilyen időjárásra számíthatunk a későbbiekben

Csütörtökön, szeptember 10-én megérkezik a hidegfront, amely jelentős változást hoz az időjárásban. A felhőzet megnövekszik, és több helyen kialakulhat eső, zápor, zivatar. A Tiszántúlon a front előtt még több órára kisüthet a nap. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél élénk, erős, helyenként viharos lökésekkel érkezik. A hőmérsékletben is nagy különbség alakul ki: hajnalban 12–20, délután 20–30 fok várható. Északnyugaton hűvös, keleten a melegebb időre készülhetünk.

Szinte minden vármegyénkben várható komolyabb eső csütörtökön, szeptember 10-én

Fotó: HungaroMet

Ráadásul a HungaroMet erre a napra már szinte minden vármegyére (kivéve: Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas és Veszprém) citromsárga figyelmeztetést adott ki zivatar miatt.