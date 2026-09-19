Változékony idő jön szombaton, több helyen zápor és zivatar is érkezhet

Az időjárás szombaton többnyire változékonyan alakul, miközben a gomolyfelhők egyre több helyen jelennek meg az égen. A délnyugati és déli tájakon délelőtt még felhősebb időszakok is előfordulhatnak, és ott egy-egy zápor sem kizárt.

Időjárás: záporok és zivatarok tarkíthatják a szombatot Fotó: Shutterstock / Shutterstock

A nap folyamán ugyanakkor más térségekben is megnő a csapadék esélye. Elszórtan egyre több zápor és zivatar tarkíthatja a szombatot, így érdemes lesz számolni rövid ideig tartó, hirtelen kialakuló csapadékkal.

Több helyen zápor és zivatar is kialakulhat

A záporok és zivatarok kialakulása elsősorban a megnövekvő gomolyfelhőzethez kapcsolódik. A csapadék nem lesz mindenütt jellemző, ezért az ország egyes részein hosszabb napos időszakokra is számíthatunk.

A szél északi, északnyugati irányból érkezik, és időnként megélénkülhet. Összességében azonban nem várható erős légmozgás.

A reggeli órákban 10–16 fok körül alakul a hőmérséklet, majd délutánra 22–28 fokig emelkedik. Az országos előrejelzés szerint a legmelegebb tájakon akár 29 fok is lehet.

Kellemesen meleg, de nem teljesen zavartalan szombat

Bár a szombati időjárás több helyen tartogathat záporokat és zivatarokat, a nap jelentős részén kellemes hőmérséklet várható. A délnyugati és déli országrészben a nap első felében még több lehet a felhő, később azonban másutt is kialakulhatnak gomolyfelhők.

A hőmérséklet a nyáriasan meleg tartományban marad, miközben az északi, északnyugati szél csak időnként élénkül meg. Aki szabadtéri programot tervez, annak így érdemes figyelnie a helyi záporok, zivatarok kialakulását.