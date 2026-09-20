Fordulat az időjárásban? Ilyen idő várható vasárnap

Vasárnap napos, száraz időjárásra lehet számítani, az égen fátyol- és gomolyfelhők jelenhetnek meg. Csapadék nem valószínű közölte a – HungaroMet.

Nyárias időjárás várható vasárnap

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Vasárnapi időjárás: 30 fok közelébe emelkedhet a hőmérséklet

Késő délutántól észak, északnyugat felől fokozatosan megvastagszik a magasszintű felhőzet. A szél nyugatiasra fordul, és elsősorban az északi, valamint az északkeleti vármegyékben élénkülhet meg.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul, az ország nagy részén 27 fok fölé melegszik a levegő.

Vasárnap jelentős fronthatás nem várható. A megélénkülő északnyugati szél azonban az érzékenyebbeknél átmeneti fejfájást vagy rosszabb közérzetet okozhat – írja a Köpönyeg.

A jövő hét első napja is borongósan indul, és a hajnali, reggeli órákban elszórtan esőre, záporokra is számítani lehet. Napközben azonban felszakadozik a felhőzet, és csökken a csapadék esélye, így délután már szárazabb időre van kilátás. Az északnyugatira forduló szél megélénkül, helyenként erős széllökések is lehetnek.