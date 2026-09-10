Megbolondul az időjárás: pénteken 35 fok és brutális zivatarok jöhetnek

Pénteken alaposan megbolondul az időjárás: az ország északnyugati részén jelentős mennyiségű csapadék hullhat, miközben délkeleten akár a napi melegrekord is megdőlhet. A HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzése szerint ráadásul heves zivatarok is kialakulhatnak.

Ilyen lesz az időjárás pénteken. Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Megőrül az időjárás pénteken

A csapadékzóna már a péntekre virradó éjszaka megérkezik nyugat, délnyugat felől, majd észak, északkelet felé helyeződik át. Péntek kora délutánig főként a Dunántúl északnyugati felét, a Dunakanyart, valamint Nógrád térségét érintheti.

A Nyugat- és Észak-Dunántúlon, illetve északon általában 10–25 milliméter csapadék várható, de a záporokba, zivatarokba beágyazódó intenzívebb gócok miatt helyenként akár 25–40 milliméter is lehullhat. Az ország keleti részén eközben délutánig kicsi a csapadék esélye.

Heves zivatarok is jöhetnek

Péntek délután a keleti, délkeleti országrészben záporok és zivatarok is kialakulhatnak. A zivatarokat több helyen 60–90 km/órás viharos széllökések, intenzív csapadék, kisebb eséllyel pedig apró szemű jég kísérheti.

A Viharsarokban és a keleti határvidéken heves zivatarok sem zárhatók ki, amelyekhez helyenként 90 km/órát meghaladó, erősen viharos széllökések társulhatnak.

A hőmérsékletben is óriási különbség lehet: míg a tartósan felhős, csapadékos északnyugati területeken mindössze 16–17 fok várható, addig a Tiszántúlon jóval melegebb lehet.

A délkeleti határ közelében akár 34–35 fokot is mérhetnek. Ezzel akár a napi országos melegrekord is megdőlhet, amelyet 2011-ben Bugacon 34,9 fokkal jegyeztek fel.