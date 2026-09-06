Hét településen tartanak ma időközi önkormányzati választást: Vértesszőlősön, Apcon, Mosonszolnokon, Mihályházán, Nagyrécsén és Pusztaapátiban polgármestert és képviselőket is választanak, mert a helyi képviselő-testület a feloszlás mellett döntött, Budaörsön pedig egy képviselő halála miatt kellett voksolást kiírni.

Időközi választás tartanak hét településen / Fotó: MTI/Kiss Gábor

Időközi választás tartanak hét településen

A Komárom-Esztergom vármegyei Vértesszőlősön június elején a teljes képviselő-testület lemondásra szólította fel Bogár István független polgármestert, mivel ez nem történt meg, megszavazták a feloszlatást. A polgármesteri székért a korábbi településvezető és még három jelölt indul: Németh Ferenc, Miletics Tamás és Budaházi Attila. A hatfős képviselő-testületbe pedig 25 jelölt szeretne bejutni. A Tatabánya szomszédságában fekvő településen közel háromezer választó adhatja le szavazatait.

A Heves vármegyei Apcon a 2024-ben megválasztott testület májusban döntött a feloszlás mellett. A választásra jogosult mintegy kétezer helybéli három szavazókörben, négy független polgármesterjelöltre szavazhat: a korábbi településvezetőre, Juhász Istvánra, valamint Fekete Sándorra, Gulics Norbertre és Varga Istvánra. A hat képviselői helyért huszonhatan indulnak, közülük huszonöten függetlenek, egy jelölt a Mi Hazánk Mozgalom színeiben méreti meg magát.

A Győr-Moson-Szolnok vármegyei Mosonszolnokon május 28-án mondta ki feloszlását a képviselő-testület. A polgármesteri tisztséget négy független jelölt szeretné betölteni: a 2024-ben polgármesterré választott Bódi István, valamint Csillag Tibor, Horváthné Kocsis Angéla és Kocsis Péter. A hat képviselői helyért 13 független jelölt indul. Két szavazókörben mintegy 1500-an adhatják le voksukat.

A Veszprém vármegyei Mihályházán a testület május 13-án mondta ki a feloszlását. A polgármesteri posztért három független jelölt - Keszeg Attila Tibor, Hajduné Pálinkás Vivien és Ruzsás Zoltán - indul. A távozó Mészáros Géza független polgármester mintegy húsz éven át vezette a települést. A négy képviselő-testületi helyre hét független jelölt pályázik. A választáson csaknem 600 helybéli szavazhat.