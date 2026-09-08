Most nem az élelmiszer drágult a legjobban – ezeknek a szolgáltatásoknak az ára ugrott meg az előző hónapban

Közzétette a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az augusztusi inflációs adatokat tartalmazó gyorsjelentését. Ebből kiderül, hogy az előző hónapban a fogyasztói árak átlagosan 1,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat, júliushoz képest pedig 0,2 százalékkal emelkedtek az árak.

Főként a szolgáltatások drágultak, ez húzta fel az inflációt (Fotó: Ladóczki Balázs)

A szolgáltatások árának emelkedése húzta fel az inflációt

A KSH közleményében az szerepel, hogy bár az élelmiszerek ára egy év alatt 1,4 százalékkal csökkent, a szolgáltatások a júliusinál 0,3 százalékponttal gyorsabban, 5,0 százalékkal drágultak. Leginkább a színházjegyek ára emelkedett (17,6 százalékkal), míg

a teherszállításért 13,9 százalékkal, a taxiért 11,0 százalékkal, a postai szolgáltatásokért 9,6 százalékkal,

a testápolási szolgáltatásokért 8,3 százalékkal, a járműjavításért 8,1 százalékkal, a sportesemények és múzeumok belépőiért 8,0 százalékkal, a háztartási berendezések javításáért és a belföldi üdülésekért 7,3-7,3 százalékkal, a lakásjavítás, -karbantartásért 7,0 százalékkal kell többet fizetnünk, mint egy éve.

A szolgáltatások ára júliushoz képest is nőtt, mégpedig átlagosan 0,8 százalékkal. Ezen belül a távolsági úti céllal történő utazás 9,9 százalékkal, a taxi 8,0 százalékkal, a külföldi üdülés 2,5 százalékkal, a belföldi üdülés 1,6 százalékkal, a teherszállítás pedig 1,0 százalékkal került többe.

Augusztustól drágább taxival utazni Budapesten

Amint arról az Origo beszámolt, a Fővárosi Közgyűlés június 26-i ülésén döntött a személytaxi-szolgáltatás tarifaemeléséről. Az augusztus 1-jétől hatályos rendelet értelmében az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra emelkedett. Bevezették a 800 forintos reptéri díjat is, így a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre, illetve onnan induló fuvar alapdíja 2100 forint lett.