Ingyenes notebookot kaphatnak a diákok – mutatjuk, kik és hogyan igényelhetik

Szeptember 17-étől lehet jelezni az igényt az ingyenes notebookok iránt a KRÉTA rendszerben – közölte kedden a Klebelsberg Központ. Az idei tanévben az 5. és 9. évfolyamot kezdő diákok kaphatják meg az alaphelyzetbe visszaállított digitális eszközöket.

Ingyenes notebook igényelhető az 5. és 9. évfolyamot kezdő diákok számára

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A Klebelsberg Központ felidézte, hogy a Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára elnevezésű európai uniós projekt keretében eddig 579 ezer notebook jutott el a tanulókhoz és a pedagógusokhoz. Ezek közül 524 ezer készüléket diákok kaptak meg.

Új diákokhoz kerülnek a visszavett notebookok

A 2026/2027-es tanév végén az iskolaváltás miatt visszavett készülékeket ismét kiosztják. A gépeket alaphelyzetbe állítják, majd olyan új tanulók kapják meg őket, akik tanulmányaik befejezéséig használhatják az eszközöket.

A Klebelsberg Központ közlése szerint az idei tanévben az 5. és 9. évfolyamot kezdő diákok juthatnak hozzá ezekhez a notebookokhoz. A program célja, hogy a korszerű digitális tanulás lehetősége minél szélesebb körben elérhető legyen.