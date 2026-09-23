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Ingyenes notebookot kaphatnak a diákok – mutatjuk, kik és hogyan igényelhetik

30 perce
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Az új tanévben újabb diákok kaphatják meg az iskolaváltás miatt visszavett és ismét kiosztott digitális eszközöket. Az ingyenes notebook iránt a tanulók törvényes képviselői a KRÉTA rendszerben jelezhetik igényüket.
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Szeptember 17-étől lehet jelezni az igényt az ingyenes notebookok iránt a KRÉTA rendszerben – közölte kedden a Klebelsberg Központ. Az idei tanévben az 5. és 9. évfolyamot kezdő diákok kaphatják meg az alaphelyzetbe visszaállított digitális eszközöket.

Ingyenes notebook igényelhető az 5. és 9. évfolyamot kezdő diákok számára
Ingyenes notebook igényelhető az 5. és 9. évfolyamot kezdő diákok számára
Fotó: Getty Images / Illusztráció

A Klebelsberg Központ felidézte, hogy a Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára elnevezésű európai uniós projekt keretében eddig 579 ezer notebook jutott el a tanulókhoz és a pedagógusokhoz. Ezek közül 524 ezer készüléket diákok kaptak meg.

Új diákokhoz kerülnek a visszavett notebookok

A 2026/2027-es tanév végén az iskolaváltás miatt visszavett készülékeket ismét kiosztják. A gépeket alaphelyzetbe állítják, majd olyan új tanulók kapják meg őket, akik tanulmányaik befejezéséig használhatják az eszközöket.

A Klebelsberg Központ közlése szerint az idei tanévben az 5. és 9. évfolyamot kezdő diákok juthatnak hozzá ezekhez a notebookokhoz. A program célja, hogy a korszerű digitális tanulás lehetősége minél szélesebb körben elérhető legyen.

A KRÉTA rendszerben lehet igényelni az ingyenes notebookot

A tanulók törvényes képviselői szeptember 17-étől a KRÉTA rendszerben jelezhetik, hogy igényt tartanak a notebookra. A sikeres igénylést követően a diákok rövid időn belül, a szükséges kiegészítőkkel együtt kapják meg a készüléket.

A programban az ország minden részéről több mint háromezer iskola vesz részt. A projekt az Európai Unió támogatásával és a magyar állam társfinanszírozásával valósul meg.

 

 

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