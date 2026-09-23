Ingyenes notebookot kaphatnak a diákok – mutatjuk, kik és hogyan igényelhetik

Szeptember 17-étől lehet jelezni az igényt az ingyenes notebookok iránt a KRÉTA rendszerben – közölte kedden a Klebelsberg Központ. Az idei tanévben az 5. és 9. évfolyamot kezdő diákok kaphatják meg az alaphelyzetbe visszaállított digitális eszközöket.
A Klebelsberg Központ felidézte, hogy a Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára elnevezésű európai uniós projekt keretében eddig 579 ezer notebook jutott el a tanulókhoz és a pedagógusokhoz. Ezek közül 524 ezer készüléket diákok kaptak meg.
Új diákokhoz kerülnek a visszavett notebookok
A 2026/2027-es tanév végén az iskolaváltás miatt visszavett készülékeket ismét kiosztják. A gépeket alaphelyzetbe állítják, majd olyan új tanulók kapják meg őket, akik tanulmányaik befejezéséig használhatják az eszközöket.
A Klebelsberg Központ közlése szerint az idei tanévben az 5. és 9. évfolyamot kezdő diákok juthatnak hozzá ezekhez a notebookokhoz. A program célja, hogy a korszerű digitális tanulás lehetősége minél szélesebb körben elérhető legyen.
A KRÉTA rendszerben lehet igényelni az ingyenes notebookot
A tanulók törvényes képviselői szeptember 17-étől a KRÉTA rendszerben jelezhetik, hogy igényt tartanak a notebookra. A sikeres igénylést követően a diákok rövid időn belül, a szükséges kiegészítőkkel együtt kapják meg a készüléket.
A programban az ország minden részéről több mint háromezer iskola vesz részt. A projekt az Európai Unió támogatásával és a magyar állam társfinanszírozásával valósul meg.