Elkezdődött a 2026-os tanév Magyarországon – erre érdemes figyelniük a diákoknak és a szülőknek

Megkezdődött kedden a 2026/2027-es tanév Magyarországon. A diákok visszatérésével jelentősen megnőtt a reggeli forgalom, a fővárosban pedig a szokásos dugókat tovább súlyosbítják a jelenleg is zajló út- és kereszteződés-felújítások. Az autósok mellett a tömegközlekedést választók sem úszták meg fennakadások nélkül az első tanítási napot. Az iskolakezdés miatt eleve nagyobb forgalomban ezért érdemes a megszokottnál korábban elindulni.

Iskolakezdés 2026: megkezdődött az új tanév Magyarországon Fotó: Ladóczki Balázs

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A MÁV-nál is fennakadásokkal indult a tanév

A vasúti közlekedés sem indult mindenhol zökkenőmentesen a tanév első napján. Budapest és Székesfehérvár között 10–15 perces késésekről érkezett beszámoló, a Balatonnál pedig a Déli pályaudvar felé közlekedő Tópart InterCity már reggel 66 perces késésben volt. Szolnok és Budapest között szintén akadozott a forgalom, a Hortobágy EuroCity közel egyórás lemaradást szedett össze.

Iskolakezdés 2026: megkezdődött a tanév Magyaroszágon

A tanév kezdetével ismét sok gyerek közlekedik reggelente az utcákon, ezért a rendőrség külön felhívta az autósok figyelmét a fokozott óvatosságra. Az első napokban a diákok közül sokan még nem szoktak vissza a nyári szünet után az iskolai ritmushoz, ezért a sofőröknek különösen érdemes figyelniük az iskolák környékén és a gyalogátkelőhelyeknél.

A szülők számára sem mindig egyszerű az első néhány reggel: újra időben kell elindulni, össze kell készíteni az iskolai felszerelést, és alkalmazkodni kell a megnövekedett forgalomhoz. Budapesten már az első tanítási nap reggelén jól látszott, hogy a nyári időszakhoz képest ismét jóval többen vannak az utakon. A forgalmi helyzetet a főváros több pontján zajló munkálatok és a tömegközlekedési fennakadások is nehezítik.

Az iskolakezdés mellett a felújítások is nagy dugókat okozhatnak Budapesten

Budapesten hétköznapi látványnak számítanak a kígyózó autósorok, azonban most még több türelemre lesz szükség. Az iskolakezdés mások mellett minden évben azt jelenti, hogy ismét megnő a forgalom a főváros útjain, amit csak tovább nehezítenek a jelenleg is felújítás alatt lévő utak és kereszteződések.