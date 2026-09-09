Kalapáccsal felfegyverkezve raboltak ki egy ékszerboltot Veszprémben

A büntetés súlyosítását indítványozta a Győri Fellebbviteli Főügyészség annak a vádlottnak az ügyében, aki többedmagával rabolt ki egy veszprémi ékszerboltot: a román férfi és öt társa még 2020. november 4-én, a délutáni órákban követte el a bűncselekményeket.

Elítélték a veszprémi rablóbanda tagját / Fotó: TV2

Elítélték a veszprémi rablóbanda tagját

A tettesek ekkor az arcukat maszkkal, valamint csuklyával takarták el, kalapácsokat és egy rudat magukhoz vettek, majd berohantak az üzletbe. Ott összetörték az ékszertárolókat és a táskáikba kezdték pakolni az ékszereket. Az eladó ezt igyekezett megakadályozni, ezért dulakodni kezdtek vele, majd a vádlott a kalapács nyelével megütötte a vállát. A támadás 33 másodpercig tartott, ezután a vádlott és a társai elmenekültek a helyszínről.

A vádlottat a battonyai határátkelőhelyen 2023. április 22-én fogták el. A rablók 11.683.909 forint értékű ékszert vittek el, az üzlet berendezésének összetörésével és a tárolóból kiesett ékszerek megrongálódásával 3.447.610 forint kárt okoztak.

A Veszprémi Törvényszék a vádlottat társtettesként elkövetett rablás bűntette és társtettesként elkövetett rongálás bűntette miatt 8 év fegyházbüntetésre ítélte és 10 évre kiutasította őt Magyarország területéről. A vádlott két társát korábban már jogerősen fegyházbüntetésre ítélték. Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott védője elsődlegesen felmentés, másodlagosan hatályon kívül helyezés, harmadlagosan pedig enyhítés érdekében fellebbezett.