Szennyezést találtak az iváncsai akkumulátorgyár területén – sorra vizsgálják a helyi kutakat

Az iváncsai akkumulátorgyár arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy az üzem területén található monitoring kútban NMP-, vagyis n-metil-2-pirrolidon-szennyezést mutatott ki az önellenőrző mérés.

Az iváncsai akkumulátorgyár területén észlelt szennyezés után a helyi kutak vizét is megvizsgálják (A kép illusztráció) Fotó: skonhungary.com

Az NMP olyan oldószer, amely a szervezetbe kerülve káros hatást fejthet ki, egyebek mellett magzatkárosító hatása is lehet.

Az iváncsai akkumulátorgyár értesítette a hatóságokat

Sáfár Gabriella jegyző az MTI-nek elmondta, hogy a gyár csütörtökön tájékoztatta az önkormányzatot a történtekről. A szennyezést augusztus 28-án fedezték fel, ezt követően értesítették az illetékes hatóságokat, amelyek megkezdték a vizsgálatokat.

A jegyző közlése szerint az önkormányzat egyelőre nem rendelkezik további információval a hatósági vizsgálatokról. A gyár arról is tájékoztatta őket, hogy a szennyezés forrását megszüntették, és leállítottak minden olyan folyamatot, amely további szennyezést okozhat.

Molnár Tibor polgármester elrendelte, hogy a település valamennyi utcájában vizsgálják meg egy-egy fúrt vagy ásott kút vizét. A mintavételt és a vizsgálatot a független, akkreditált Bálint Analitika Kft. végzi, a költségeket az önkormányzat fizeti.

Sáfár Gabriella közölte: a vízminták vizsgálatát a jövő heti eredményektől függetlenül egy hónapon belül megismétlik.