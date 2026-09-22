Leállt a János Kórház MR-készüléke, más kórházakba irányítják a betegeket

Augusztus óta nem használható a János Kórház MR-készüléke, ezért a vizsgálatra szoruló páciensek egy részét más egészségügyi intézményekbe irányítják. A radiológiai osztály vezetője az RTL Híradónak azt mondta, feltételezésük szerint áramingadozás állhat a berendezés meghibásodásának hátterében.

Nem működik a János Kórház MR-készüléke, más kórházakba irányítják a betegeket Fotó: RTL

Nem működik a János Kórház MR-készüléke, más kórházakba irányítják a betegeket

A sürgős esetek ellátását a mentőszolgálat koordinálja, a többi beteget pedig három kijelölt kórház fogadja. Az átirányítások miatt ugyanakkor hosszabb várakozási idő alakulhat ki.

Egyelőre nem tudni, mikor javíthatják meg és helyezhetik ismét üzembe az MR-készüléket. További részletek a riportban: