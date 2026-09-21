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Rendkívüli

Mintha havazott volna! Brutális jégeső csapott le Magyarországra – videók

Rendkívüli

Virágcserépbe rejtett lehallgatókészüléket találtak egy szigetközi polgármesteri hivatalban

időjárás

Mintha havazott volna! Brutális jégeső csapott le Magyarországra – videók

37 perce
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Leszakadt az ég. Durva jégeső érkezett Nyíregyháza környékére, de más területek is kaptak az égi áldásból.
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időjárásjégesővihar

Bekeményített az időjárás: az elmúlt napok kellemes napsütésének vége: szeptember 21-én délután megérkezett a jégeső Magyarországra.

Brutális jégeső érkezett meg Magyarországra
Brutális jégeső érkezett meg Magyarországra
Fotó: Facebook-videó

Videón a jégeső: kifehéredett a táj

Egészen elképesztő videók kerültek fel a MetFigyelő Facebook-oldalára: Nyíregyháza-Nagyszállás környékén ugyanis jégeső tombolt. "Mintha havazott volna" - írja az oldal, és valóban: egészen olyan, mintha téli felvételeket látnánk.

És egy másik videó ugyanonnan:

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Pácin is kapott az égi áldásból:

Sárospatakon is jég hullott:

 

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