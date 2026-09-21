Mintha havazott volna! Brutális jégeső csapott le Magyarországra – videók

Bekeményített az időjárás: az elmúlt napok kellemes napsütésének vége: szeptember 21-én délután megérkezett a jégeső Magyarországra.

Brutális jégeső érkezett meg Magyarországra

Fotó: Facebook-videó

Videón a jégeső: kifehéredett a táj

Egészen elképesztő videók kerültek fel a MetFigyelő Facebook-oldalára: Nyíregyháza-Nagyszállás környékén ugyanis jégeső tombolt. "Mintha havazott volna" - írja az oldal, és valóban: egészen olyan, mintha téli felvételeket látnánk.

És egy másik videó ugyanonnan:

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Pácin is kapott az égi áldásból:

Sárospatakon is jég hullott: