Kiadták a riasztást: ekkor jön a jégeső, szélviharra is készülni kell

Kedden folytatódik a felmelegedés. A fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés várható. Záporokra kevés az esély, de a délnyugati szél időnként megélénkülhet. Délután már 27–32 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán viszont már bekeményít az időjárás, jön a jégeső!

Időjárás előrejelzés: jégeső jöhet szerdán és csütörtökön

Fotó: VALERY HACHE / AFP

Jön a jégeső, kiadták a riasztást

Szerdán sok napsütéssel indul a nap, később azonban egy újabb hidegfront hoz fordulatot. A front hatására erősen megnövekszik a felhőzet, és nagyobb terület érintő záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A délnyugati szél északnyugatira fordul és megerősödik. Hajnalban 8–18, délután még 29–34 fok lehet, így a lehűlés megelőzően még egy kifejezetten meleg nap vár ránk - írja a Köpönyeg.

A HungaroMet elsőfokú riasztást adott ki szerdára a zivatarok miatt Baranya, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala vármegyére. Ezeken a területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

Csütörtökön még rosszabb lesz a helyzet, aznapra már az egész ország citromsárga riasztást kapott a zivatarok miatt. Az északnyugatira, nyugatira forduló szelet élénk, erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban 12 és 18, délután 21 és 29 fok között alakul.