Kánikula vár ránk ma, mutatjuk, hol lesz a legmelegebb

Pénteken még bőven jut a napsütésből, délután pedig az ország nagy részén 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. A szombaton érkező hidegfront azonban már jelzi, hogy véget érhet a nyárias idő – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Sok napsütés és kánikula vár ránk, a legmelegebb tájakon akár 33 fokot is mérhetünk

Fotó: Ladóczki Balázs / MW

Ma is sok napsütésre számíthatunk, bár az ország egyes részein átmenetileg több felhő jelenhet meg. Nyugaton fokozatosan csökken, keleten és északkeleten viszont rövid időre megnövekedhet a felhőzet.

Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb néhol fordulhat elő szemerkélő eső.

A nyugatias szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödhet. A reggeli, hűvösebb órákat követően gyorsan melegszik majd a levegő:

délelőtt 20 és 25 fok között, délután pedig már 28–33 fok között alakul a hőmérséklet.

Az ország nagy részén 30 fok fölé melegszik a levegő, a déli országrészben pedig a szombaton érkező hidegfront előtt még ennél is magasabb értékeket mérhetünk.

Péntek délutáni előrejelzés Fotó: HungaroMet

Rekordmeleg volt az augusztus

A HungaroMet mérései szerint 2026 augusztusa országos átlagban 24,9 Celsius-fokos középhőmérsékletet hozott, ami 3,7 fokkal haladta meg az 1991–2020 közötti éghajlati normált.

Ezzel az idei augusztus Magyarországon a XX. század kezdete óta a legmelegebb augusztus, egyben a legmelegebb hónap lett.

A rendkívüli hőség mellett a szárazság is tovább folytatódott. Az eddig beérkezett adatok alapján az augusztusi országos csapadékátlag mindössze 15,6 milliméter volt, ami 74 százalékkal marad el a sokéves átlagtól, amely 59,5 milliméter.