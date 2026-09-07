Újra nyár lesz szeptemberben? Megérkezett a friss előrejelzés, ekkor tér vissza a kánikula

Bár az elmúlt napokban már ízelítőt kaptunk az őszies, hűvösebb időjárásból, és sokan előkeresték a vastagabb pulóvereket, a legfrissebb meteorológiai előrejelzések szerint korai lenne még végleg elbúcsúztatni a jó időt. Rendkívüli fordulat körvonalazódik az időjárásban: a legfrissebb modellek szerint egy afrikai eredetű, meleg légtömeg éri el a Kárpát-medencét, ami valóságos vénasszonyok nyarát, sőt, helyenként igazi nyári kánikulát hoz magával a hét második felében.

Újra nyár lesz szeptemberben: ekkor tér vissza a kánikula - Fotó: Ladóczki Balázs

Kánikula szeptemberben: radikális fordulat jön a hét közepén

A köpönyeg.hu és az Országos Meteorológiai Szolgálat legfrissebb adatai alapján a hét eleje még tartogat némi bizonytalanságot. Hétfőn és kedden még előfordulhatnak elszórtan záporok, és a csúcshőmérséklet is a megszokott szeptemberi átlag körül, 20-24 fok között alakul. A szél ugyanakkor élénk lesz, ami miatt hűvösebbnek érezhetjük a levegőt.

Szerdától azonban radikális változás kezdődik. Egy hatalmas kiterjedésű anticiklon húzódik hazánk fölé, amely elűzi a felhőket, és utat nyit a ragyogó napsütésnek. Ezzel párhuzamosan délnyugat felől meleg levegő áramlik be, aminek köszönhetően napról napra emelkednek a hőmérsékletek.

Akár 34 fok is lehet: mutatjuk, hol tombol majd a legdurvább hőség

A hét második felében, csütörtöktől és péntektől az ország nagy részén ismét 27-32 fok közé melegszik a levegő, ami a meteorológiai definíció szerint is hőségnek, illetve nyári napnak számít. A hétvégére a kánikula tetőzik: a déli és délkeleti tájakon akár a 33-34 fokot is elérhetik a csúcsértékek, így aki teheti, még bátran tervezhet hétvégi strandolást, szabadtéri programokat vagy éppen balatoni kikapcsolódást.

A szakemberek ugyanakkor figyelmeztetnek: a nappali felmelegedés ugyan a júliust idézi majd, a hajnalok és a reggelek már kifejezetten hűvösek, helyenként ködösek lesznek, a hőmérő higanyszála 10-15 fokig is süllyedhet. Ez a hatalmas napi hőingás megterhelheti a szervezetünket, különösen a szív- és érrendszeri betegségekkel küzdők tapasztalhatnak fejfájást vagy vérnyomás-ingadozást. Az előrejelzések szerint ez a rendkívüli meleg hullám egészen a jövő hét közepéig kitarthat, mielőtt egy újabb markáns hidegfront véget vetne az utónyárnak.