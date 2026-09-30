Gyászba borult a sajtó: meghalt egy ismert magyar újságíró

Kárpáti Miklós 1968-ban kezdte újságírói pályáját a Közért Újságnál és a Volán Hírlapnál. Négy évvel később került az MTI belpolitikai szerkesztőségéhez, ahol 17 éven át dolgozott, később rovatvezető, majd főszerkesztő-helyettes lett.

Meghalt Kárpáti Miklós újságíró, az MTI egykori főszerkesztő-helyettese és a Hócipő alapító szerkesztője. 76 éves volt (illusztráció) Fotó: Unsplash

Meghalt Kárpáti Miklós a Hócipő alapító szerkesztője is volt

1989-ben a Hócipő alapító szerkesztője lett, emellett a Magyar Hírlap belpolitikai rovatát is vezette. Később a Köztársaság című hetilapnál és a Napi Gazdaságnál dolgozott, majd kommunikációs és sajtóügynökséget vezetett. 2017-től a Magyar Újságírók Országos Szövetsége etikai bizottságának tagja volt.