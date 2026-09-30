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kárpáti miklós

Gyászba borult a sajtó: meghalt egy ismert magyar újságíró

16 perce
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Meghalt Kárpáti Miklós újságíró, a Magyar Távirati Iroda egykori belpolitikai főszerkesztő-helyettese. A család tájékoztatása szerint 2026. szeptember 20-án halt meg, 76 éves volt.
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kárpáti miklósújságírógyászmeghalt

Kárpáti Miklós 1968-ban kezdte újságírói pályáját a Közért Újságnál és a Volán Hírlapnál. Négy évvel később került az MTI belpolitikai szerkesztőségéhez, ahol 17 éven át dolgozott, később rovatvezető, majd főszerkesztő-helyettes lett.

Meghalt Kárpáti Miklós újságíró, az MTI egykori főszerkesztő-helyettese és a Hócipő alapító szerkesztője. 76 éves volt
Meghalt Kárpáti Miklós újságíró, az MTI egykori főszerkesztő-helyettese és a Hócipő alapító szerkesztője. 76 éves volt (illusztráció) Fotó: Unsplash

Meghalt Kárpáti Miklós a Hócipő alapító szerkesztője is volt

1989-ben a Hócipő alapító szerkesztője lett, emellett a Magyar Hírlap belpolitikai rovatát is vezette. Később a Köztársaság című hetilapnál és a Napi Gazdaságnál dolgozott, majd kommunikációs és sajtóügynökséget vezetett. 2017-től a Magyar Újságírók Országos Szövetsége etikai bizottságának tagja volt.

Meghalt Kárpáti Tamás

Életének 80. évében elhunyt Kárpáti Tamás újságíró, író, lapkiadó és műgyűjtő. A Premier magazin alapítójaként és a különleges Hungarikonok gyűjtemény megalkotójaként is maradandó nyomot hagyott a magyar kulturális életben.

 

 

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