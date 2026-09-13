Katonai behívóparancsok érkeztek magyar otthonokba – megszólalt a minisztérium

Katonai behívók érkeztek az elmúlt napokban több Tolna vármegyei címre, és vélhetően Baranyában is kézbesítettek hasonló dokumentumokat. A behívók híre hamar elterjedt a közösségi médiában, sokakban felvetve a kérdést, hogy valamilyen rendkívüli intézkedés állhat-e a háttérben.

Valódi katonai behívókat kézbesítettek.

Fotó: honvedelem.hu

Valódi katonai behívókat kézbesítettek

A Bama beszámolója szerint valódi behívóparancsokról van szó, ám nem általános katonai behívást vagy mozgósítást rendeltek el. A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása alapján

az intézkedés olyan embereket érint, akiknek korábban már volt kapcsolatuk a Magyar Honvédséggel.

A behívók kézbesítése egy mozgalmas katonai időszakra esik. Az ország több pontján kiképzések és gyakorlatok zajlanak, az elmúlt hetekben pedig Tolna vármegyében is tartottak felkészítést. Ennek során a résztvevők különböző szolgálati és harcászati feladatokat gyakoroltak.

A mostani információk alapján tehát nincs szó széles körű mozgósításról, a behívóparancsok meghatározott, a honvédséggel korábban már kapcsolatba került személyeket érintenek.