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katonai repülőgép

Rejtélyes katonai repülőgépek húztak el Magyarország felett – le is fotózták az egyiket

1 órája
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Három különleges amerikai katonai repülőgép jelent meg vasárnap Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye felett. A gépek egymást követve, szinte pontosan ugyanazon az útvonalon haladtak át Tiszalök térségén, egyiküket le is fotózták.
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katonai repülőgépmagyarországtiszalök

Különleges látványban lehetett részük azoknak, akik vasárnap délelőtt az eget figyelték Tiszalök környékén. Három Lockheed Martin C-130J Super Hercules típusú katonai repülőgép húzott át egymás után a térség felett – számolt be róla a Szon.

katonai repülőgépek
Jellegzetes dübörgésre figyeltek fel: amerikai katonai repülőgépek érkeztek. (A kép illusztráció!) Fotó: GIORGOS ARAPEKOS / NurPhoto

Három amerikai katonai repülőgép húzott át Magyarország felett

Az amerikai légierő kötelékébe tartozó gépek Koppenhágából szálltak fel, majd délkelet felé vették az irányt. Az ADS-B Exchange repüléskövető oldal adatai szerint körülbelül 7000 méteres magasságban jártak, amikor átrepültek Tiszalök felett. Útvonalukat egészen Törökország északi részéig lehetett követni.

Szinte milliméterre ugyanott repültek

A KING 31, KING 32 és KING 33 hívójelű gépek közül az egyiket sikerült lefotózni. A felvételt a Rokonál Zotya Fotográfia Facebook-oldalán tették közzé.

A bejegyzés szerint a három repülő szinte milliméterre ugyanazon az útvonalon haladt el a fotós háza felett. 

Jellegzetes hangjukat már messziről fel lehetett ismerni, ugyanis mindegyiket négy turbólégcsavaros hajtómű működteti.

Különleges mentési feladatokra is használják őket

A bejegyzés szerint az amerikai légierő HC-130J változatáról van szó, amely nem egyszerű szállítógép. A repülőket többek között kutató-mentő műveletekhez és különleges személymentési feladatokhoz használják.

Megfelelő felszereléssel arra is képesek, hogy repülés közben helikoptereket lássanak el üzemanyaggal. Arról azonban nem közöltek információt, hogy a három gép ezúttal milyen céllal tartott délkeleti irányba.

 

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