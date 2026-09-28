Rejtélyes katonai repülőgépek húztak el Magyarország felett – le is fotózták az egyiket

Különleges látványban lehetett részük azoknak, akik vasárnap délelőtt az eget figyelték Tiszalök környékén. Három Lockheed Martin C-130J Super Hercules típusú katonai repülőgép húzott át egymás után a térség felett – számolt be róla a Szon.

Jellegzetes dübörgésre figyeltek fel: amerikai katonai repülőgépek érkeztek. (A kép illusztráció!) Fotó: GIORGOS ARAPEKOS / NurPhoto

Három amerikai katonai repülőgép húzott át Magyarország felett

Az amerikai légierő kötelékébe tartozó gépek Koppenhágából szálltak fel, majd délkelet felé vették az irányt. Az ADS-B Exchange repüléskövető oldal adatai szerint körülbelül 7000 méteres magasságban jártak, amikor átrepültek Tiszalök felett. Útvonalukat egészen Törökország északi részéig lehetett követni.

Szinte milliméterre ugyanott repültek

A KING 31, KING 32 és KING 33 hívójelű gépek közül az egyiket sikerült lefotózni. A felvételt a Rokonál Zotya Fotográfia Facebook-oldalán tették közzé.

A bejegyzés szerint a három repülő szinte milliméterre ugyanazon az útvonalon haladt el a fotós háza felett.

Jellegzetes hangjukat már messziről fel lehetett ismerni, ugyanis mindegyiket négy turbólégcsavaros hajtómű működteti.

Különleges mentési feladatokra is használják őket

A bejegyzés szerint az amerikai légierő HC-130J változatáról van szó, amely nem egyszerű szállítógép. A repülőket többek között kutató-mentő műveletekhez és különleges személymentési feladatokhoz használják.

Megfelelő felszereléssel arra is képesek, hogy repülés közben helikoptereket lássanak el üzemanyaggal. Arról azonban nem közöltek információt, hogy a három gép ezúttal milyen céllal tartott délkeleti irányba.