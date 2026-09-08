Egy név, egy dátum, egy emberi sors: katonasírban talált karikagyűrű alapján keresik a hozzátartozókat

Egy Ipolytölgyesnél feltárt második világháborús katonasírban talált arany karikagyűrű alapján keresi az elesett katona hozzátartozóit a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum. Kürtös László, a tárca parlamenti államtitkára vasárnap a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy egy Ipolytölgyesnél feltárt tömegsírból előkerült egy magyar katona arany karikagyűrűje. Belsejében ez áll: "1920. XII. 25. - Krisztina".

Második világháborús katonasírban talált karikagyűrű alapján keresik a hozzátartozókat / Fotó: Roman Derrick Okello / Unsplash

Második világháborús katonasírban talált karikagyűrű alapján keresik a hozzátartozókat

Az államtitkár hozzátette: a katonát egyelőre nem sikerült azonosítani, de "talán most is akad valaki, akinek ez a név és ez a dátum jelent valamit".

"A történelmi események ismeretében valószínűsíthető, hogy az ismeretlen katona az Ipoly és a Garam folyók térségében zajló harcok során vesztette életét 1944-ben. Az Ipoly vonalát ekkor a letkési hídtól a Dunáig a Magyar Királyi Honvédség seregteste, a Szent László hadosztály védte. 1944. december végén a térségben rendkívül heves harcok zajlottak; a szovjet csapatok Kicsind körzetében elérték a Garam alsó folyását, miközben Letkés és Ipolyszalka környékén magyar alakulatok próbálták feltartóztatni a jelentős túlerőben lévő szovjet erőket. A harcokban német és magyar páncélosalakulatok is részt vettek, köztük a magyar 2. páncéloshadosztály kisebb harccsoportja, a Szent László hadosztály alárendeltségében. A térségben zajló hadműveletek és az előkerülés helyszíne alapján valószínűsíthető, hogy az ismeretlen katona valamely, a környéken harcoló magyar alakulat kötelékébe tartozhatott" – osztott meg a történelmi háttérről további információkat a Hadtörténeti Intézet és Múzeum.

Az intézmény a hadisir@hm.gov.hu e-mail címen várja azok jelentkezését, akik bármilyen információval rendelkeznek a katona személyazonossága kapcsán.

Esztike 1942

Korábban egy egész hasonló esetben már sikerrel azonosítottak egy második világháborús katonát egy meglelt gyűrű alapján. Kürtös László felidézte:

2020-ban Sülysáp határában három, a második világháborúban hősi halált halt magyar katona maradványait találták meg, egyiküknél egy arany karikagyűrű került elő, benne a felirattal: "Esztike 1942".

A levéltári adatok nem vezettek eredményre, ezért a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum a nyilvánosság segítségét kérte. Így sikerült azonosítani Nagy Endre István tizedest. Jelentkezett a lánya is, aki csaknem nyolc évtized után megkapta édesapja gyűrűjét, földi maradványait pedig katonai tiszteletadás mellett a családi sírban helyezték el.