Egy név, egy dátum, egy emberi sors: katonasírban talált karikagyűrű alapján keresik a hozzátartozókat

Egy Ipolytölgyesnél feltárt második világháborús katonasírban talált arany karikagyűrű alapján keresi az elesett katona hozzátartozóit a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum. Kürtös László, a tárca parlamenti államtitkára vasárnap a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy egy Ipolytölgyesnél feltárt tömegsírból előkerült egy magyar katona arany karikagyűrűje. Belsejében ez áll: "1920. XII. 25. - Krisztina".
Második világháborús katonasírban talált karikagyűrű alapján keresik a hozzátartozókat
Az államtitkár hozzátette: a katonát egyelőre nem sikerült azonosítani, de "talán most is akad valaki, akinek ez a név és ez a dátum jelent valamit".
"A történelmi események ismeretében valószínűsíthető, hogy az ismeretlen katona az Ipoly és a Garam folyók térségében zajló harcok során vesztette életét 1944-ben. Az Ipoly vonalát ekkor a letkési hídtól a Dunáig a Magyar Királyi Honvédség seregteste, a Szent László hadosztály védte. 1944. december végén a térségben rendkívül heves harcok zajlottak; a szovjet csapatok Kicsind körzetében elérték a Garam alsó folyását, miközben Letkés és Ipolyszalka környékén magyar alakulatok próbálták feltartóztatni a jelentős túlerőben lévő szovjet erőket. A harcokban német és magyar páncélosalakulatok is részt vettek, köztük a magyar 2. páncéloshadosztály kisebb harccsoportja, a Szent László hadosztály alárendeltségében. A térségben zajló hadműveletek és az előkerülés helyszíne alapján valószínűsíthető, hogy az ismeretlen katona valamely, a környéken harcoló magyar alakulat kötelékébe tartozhatott" – osztott meg a történelmi háttérről további információkat a Hadtörténeti Intézet és Múzeum.
Az intézmény a hadisir@hm.gov.hu e-mail címen várja azok jelentkezését, akik bármilyen információval rendelkeznek a katona személyazonossága kapcsán.
Esztike 1942
Korábban egy egész hasonló esetben már sikerrel azonosítottak egy második világháborús katonát egy meglelt gyűrű alapján. Kürtös László felidézte:
2020-ban Sülysáp határában három, a második világháborúban hősi halált halt magyar katona maradványait találták meg, egyiküknél egy arany karikagyűrű került elő, benne a felirattal: "Esztike 1942".
A levéltári adatok nem vezettek eredményre, ezért a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum a nyilvánosság segítségét kérte. Így sikerült azonosítani Nagy Endre István tizedest. Jelentkezett a lánya is, aki csaknem nyolc évtized után megkapta édesapja gyűrűjét, földi maradványait pedig katonai tiszteletadás mellett a családi sírban helyezték el.
A közelmúltban a második világháborúban elesett magyar katonák maradványait tárták fel a Békés vármegyei Dombiratoson. A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság közlése szerint saját kutatásaik során vetődött fel az 1944. szeptember végén a Dombiratos körüli harcokban hősi halált halt magyar katonák felkutatásának lehetősége, majd a hadisírgondozók két 100-110 centiméter mély tömegsírt azonosítottak, az egyikben három, a másikban négy katona földi maradványaival. A sírhelyekből M24-es kézigránát, 31M típusú gyalogsági puskalőszer, gombok és személyes tárgyak is előkerültek.