A felszállás után műszaki probléma merült fel egy Budapestről induló, Piaggio P.180 Avanti II típusú repülőgépnél vasárnap, ami ezután visszafordult, majd rendben leszállt – válaszolta a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér a 24.hu kérdésére.

Kényszerleszállást hajtott végre egy gép Budapesten - Fotó: Wikipédia

Kényszerleszállás Budapesten

A HungaroControl közölte, hogy a magángép hidraulikai problémát, majd kényszerhelyzetet jelzett. A légi forgalmi irányítók a repülőtéri kényszerhelyzeti tervben foglaltaknak megfelelően jártak el: a forgalmat ennek megfelelően szervezték, és a repülőgép számára elsőbbséget biztosítottak a leszálláshoz.

Hozzátették, hogy a mintegy félórás esemény során a gép a kettes futópályán hajtott végre leszállást. A másik futópálya eközben zavartalanul üzemelt, így a történtek a menetrend szerinti légi forgalomban nem okoztak fennakadást.

A genovai székhelyű Piaggio AeroSpace által tervezett Piaggio P.180 Avanti egy kétmotoros, turbólégcsavaros üzleti repülőgép, amely akár 9 utas szállítására is alkalmas. 1990-es piaci bevezetése óta nagy kereskedelmi sikert aratott, különösen Európában.