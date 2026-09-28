Ritka mérgeskígyót fotóztak Magyarországon

Ritka kígyóészlelésről számolt be a Sonline: egy fiatal keresztes vipera bukkant fel a Somogy vármegyei Kaszón. A hüllőről készült fényképet az MME Kétéltű- és Hüllővédelmi Szakosztályának Facebook-csoportjában osztották meg.

Keresztes vipera (Vipera berus)

Fotó: JULIAN STRATENSCHULTE / DPA

A település környékén nem először találtak keresztes viperát. Kaszón már 2018-ban is befogtak egy példányt, miközben a hazai állomány felmérése évek óta zajlik. Az adatok szerint a populáció az elmúlt évtizedekben a töredékére csökkent.

Magyarországon a faj csak néhány, egymástól elkülönülő területen fordul elő. Somogy és Zala mellett a Tiszaháton, a Beregben és a Zemplénben lehet találkozni vele.

Keresztes vipera: erről ismerhető fel

A keresztes vipera elsősorban a vizes, lápos élőhelyeket kedveli. Erdőszéli bokorsávokban, farakásokon és tavak gátjain is gyakran napozik.

Az átlagosan félméteres kígyó színe rendkívül változatos lehet:

előfordul fehéres, ezüstös, világosszürke, rézszínű és fekete példány is.

Jellegzetessége a fején látható X alakú vagy ahhoz hasonló minta, valamint a szemétől a nyakáig húzódó sötét csík.

Forrás: Facebook

Mérges, de inkább elmenekül

Magyarországon a rákosi vipera mellett a keresztes vipera a másik méreggel rendelkező kígyófaj. Marás azonban csak ritkán, évente néhány alkalommal történik.

A keresztes vipera kifejezetten kerüli az embert, találkozáskor rendszerint elrejtőzik vagy elmenekül. Leginkább akkor marhat, ha megijed, például ha valaki véletlenül rálép vagy megpróbálja megfogni.

A szakemberek azt tanácsolják, hogy a viperák élőhelyén kirándulók viseljenek zárt bakancsot. Ha valaki példányt lát, ne próbálja elhajtani vagy kézbe venni. Ez nemcsak veszélyes, hanem a faj fokozott védelme miatt tilos is.