Halálos tűzeset: lángok követelték egy szerelő életét az autóbontóban

A Dabasi Járási Ügyészség halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt emelt vádat egy cégvezető ellen. A férfi mulasztásai miatt kigyulladt egy autóbontó műhely, a tűzben pedig az egyik alkalmazottja életét vesztette.

Pillanatok alatt kigyulladt az autóbontó műhely. Fotó: Ügyészség

Pillanatok alatt kigyulladt az autóbontó műhely - a szerelő belehalt sérüléseibe

A vádirat szerint a vádlott egy autóbontással foglalkozó cég ügyvezetője. Nála állt alkalmazásban a tragédia áldozata, aki már több mint húsz éve segédmunkásként dolgozott a telephelyen.

2025 novemberében az vádlott egy újabb bontásra váró autót vitt be a dabasi műhelybe. A hideg idő miatt a segédmunkás délután bezárta a műhely ajtóit, és begyújtott a helyiségben lévő vegyestüzelésű kazánba. Az ajtók szellőzőnyílásait a cégvezető korábban polikarbonát lemezekkel szigetelte le. A munkás ezután hozzákezdett az üzemanyagtartály leszereléséhez, de a benzint nem ürítette ki belőle. A tartály megbillent, és több mint 30 liter benzin folyt ki a padlóra. Mivel a műhelyben sem természetes, sem mesterséges szellőzés nem volt, a benzingőz pillanatok alatt berobbant, és hatalmas tűz keletkezett.

A munkás olyan súlyos égési sérüléseket szenvedett, hogy a kórházba szállítása után meghalt. A tragédiát a vádirat szerint a cégvezető sorozatos mulasztásai okozták: a tűzveszélyes munkavégzés helyszínétől mindössze pár méterre egy nyílt lángú kazánt üzemeltetett, nem biztosította a megfelelő szellőzést, ráadásul az esetlegesen kifolyó üzemanyag biztonságos elvezetését és összegyűjtését sem oldotta meg - közölte a Pest Vármegyei Főügyészség.

A vádlott bűnösségéről a Dabasi Járásbíróság fog dönteni.