Zokogva vallotta bűnösnek magát az anya, akinek 5 éves kisfia vízbe fulladt egy budapesti strandon

Talpig feketében jelent meg a bíróságon az az iráni nő, akinek ötéves kisfia 2024 júniusában szenvedett végzetes balesetet egy budapesti strandon. A tanári végzettségű nőnek tolmács segített a tárgyaláson, a bíró kérdésére pedig zokogva vallotta magát bűnösnek.

Senki nem látta, hogy elmerült az 5 éves kisfiú – két úszómestert is elítéltek.

Fotó: Origo

A tragédia napján a kisfiú felügyelet nélkül játszott a strandon, majd a vízbe ugrott és elmerült. A gyermek fuldoklását a rendelkezésre álló információk szerint senki nem észlelte időben.

Egy fürdőző vette észre a kisfiút a vízben

A vádirat szerint a medencénél szolgálatot teljesítő két úszómester többször is hátat fordított a medencének, így ők sem vették észre, hogy a kisfiú bajba került.

A gyermek testét végül az egyik fürdőző fedezte fel. A kisfiút kiemelték a vízből, és azonnal megkezdték az újraélesztését. Bár sikerült kórházba szállítani, néhány nappal később meghalt.