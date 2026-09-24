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gyermek

Zokogva vallotta bűnösnek magát az anya, akinek 5 éves kisfia vízbe fulladt egy budapesti strandon

55 perce
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Két évvel ötéves kisfia tragédiája után állt bíróság elé az az iráni nő, akinek gyermeke egy budapesti strandon fulladt vízbe. Az anya sírva ismerte el bűnösségét, miközben az ügyben két úszómestert is felelősségre vontak. A nőt gondatlanságból elkövetett emberölés miatt két év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték.
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gyermekanyavíz

Talpig feketében jelent meg a bíróságon az az iráni nő, akinek ötéves kisfia 2024 júniusában szenvedett végzetes balesetet egy budapesti strandon. A tanári végzettségű nőnek tolmács segített a tárgyaláson, a bíró kérdésére pedig zokogva vallotta magát bűnösnek.

kisfiú
Senki nem látta, hogy elmerült az 5 éves kisfiú – két úszómestert is elítéltek.
Fotó: Origo

A tragédia napján a kisfiú felügyelet nélkül játszott a strandon, majd a vízbe ugrott és elmerült. A gyermek fuldoklását a rendelkezésre álló információk szerint senki nem észlelte időben.

Egy fürdőző vette észre a kisfiút a vízben

A vádirat szerint a medencénél szolgálatot teljesítő két úszómester többször is hátat fordított a medencének, így ők sem vették észre, hogy a kisfiú bajba került.

A gyermek testét végül az egyik fürdőző fedezte fel. A kisfiút kiemelték a vízből, és azonnal megkezdték az újraélesztését. Bár sikerült kórházba szállítani, néhány nappal később meghalt.

Az ügyben az édesanyát gondatlanságból elkövetett emberölés, a két úszómestert pedig gondatlan veszélyeztetés miatt ítélték el. Az anya két év, végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztést kapott.

 

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