Újabb magyar tó került a kiszáradás szélére, alig maradt benne víz

Kiszáradás fenyegeti az arborétum tavát, amelyben mindössze 40 centiméteres a víz. A zirci arborétum szakemberei szerint a tó természetes és rendkívül érzékeny mérőműszerként mutatja, mi történik a Bakony vízháztartásával.

Újabb magyar tavat fenyeget a kiszáradás - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A tó egyetlen felszíni vízforrása a Cuha-patak. Ha a patakon kevés víz érkezik, azt egy idő után a tó vízszintjén is látni lehet.

A kis tó két föld alatti betápláló csatornája is a Cuha vizét vezeti át rajta.

A szakemberek szerint a helyzetet nem lehet egyszerűen azzal magyarázni, hogy idén kevés csapadék hullott. Az is számít, hogy mikor érkezik az eső, milyen intenzitással esik, illetve milyen hosszú száraz időszakok vannak közötte. Az idei év ebből a szempontból is szélsőségesnek bizonyult.

A Bakony karsztos vízrendszere miatt különösen érzékeny terület. A csapadék jelentős része a mészkő és a dolomit repedésein keresztül a felszín alatti vízrendszerbe szivárog.

A Cuha-patak esetében ugyanakkor fontos tudni, hogy természeténél fogva sem rendelkezik teljes hosszában állandó vízhozammal. Karsztos környezetben folyik, ezért bizonyos szakaszain korábban is előfordult nyári kiszáradás. A neve is a szláv Sucha vagy Suha szóból ered, amelynek jelentése száraz.

A problémát ezért nem önmagában az jelenti, hogy a Cuha egyes szakaszai időnként kiszáradnak. Inkább az időszakos vízhiányok gyakorisága, hossza és az számít, hogy az év mely időszakaira terjednek ki – írja a VEOL.

A kiszáradás jelei nemcsak a Cuha-patakon láthatók

A Bakony több kisebb vízfolyása és tava is alacsony vízállással küzd. A zirci arborétumban jelenleg figyelik és mérik a helyzetet, miközben az esőre várnak. A nyár elején még több víz volt a tóban, de már akkor sem a korábbi években megszokott látványt mutatta.

A tó alacsony vízszintje ráadásul nem az egyetlen probléma, amellyel a zirci arborétumnak szembe kell néznie. Korábban arról is beszámoltak, hogy a történeti kertből egy erdőnyi fa hiányzik a kőrisbetegség miatti fakivágások következtében.

Drámai a helyzet a Dunán: rendkívüli megoldásra kényszerültek a szakemberek

Olyan alacsonyra süllyedt a Duna vízszintje, hogy Ercsinél már a vízmérce legalsó része sem ért bele a folyóba. Ideiglenes megoldásokkal biztosították a folyamatos mérést, több állomáson azonban tartós átalakításokra lesz szükség.