20 ezer év után teljesen kiszáradt a Kolon-tó, döbbenetes, mi történik az élővilággal

A Kolon-tó több mint húszezer éve vizes élőhelyként része a térségnek, 2026-ra azonban teljesen kiszáradt. A jégkorszak után a medret különböző arányban borították zárt nádasok és nyílt vízfelületek, ám a természetes vízviszonyokat az elmúlt évszázadokban egyre több emberi beavatkozás változtatta meg írja a BAON.
A változások már a 19. század végén elkezdődtek
- 1895-ben megépült a Kecskemét–Fülöpszállási vasútvonal, amely miatt megszűnni kezdett a Kolon-tó felszíni kapcsolata az északi területek nagy vizes élőhelyeivel.
- Ezt tovább erősítette az 1930-ban megépített Kecskemét–Dunaföldvári főút.
- A legnagyobb csapást azonban az 1927–28-ban megépített lecsapoló csatorna jelentette. Ez a tavat a Duna-völgyi-főcsatornával kötötte össze, és a víz elvezetése miatt a Kolon-tó majdnem teljesen kiszáradt. A beavatkozás a környező művelt területekre is súlyos negatív hatással volt.
Később a szakemberek több alkalommal is megpróbálták részben helyreállítani a Kolon-tó korábbi állapotát
- 1989–1990-ben egy 6,3 hektáros, 1,4 méter mély nyílt vízfelületet alakítottak ki.
- 2010-ben tizenkét kisebb, csatornákkal összekötött tavacskát hoztak létre.
- 2011 és 2013 között egy újabb, mintegy 20 hektáros, szigetekkel tagolt nyílt vízfelületet kotortak ki a záródott nádasok helyén.
A kotrásoknak az is előnye volt, hogy csökkentették a párolgási veszteséget, mivel a nyílt vízfelületről kevesebb víz párolog el, mint a sűrű mocsári növényzettel borított területekről.
2020 előtt még egészen más kép fogadta a látogatókat
A csapadékosabb, jó vízállású években a több millió köbméteres tárolókapacitású tómeder mintegy 5,5 kilométer hosszú és 1,5–2,5 kilométer széles részét víz borította.
2020 után azonban már gyakorlatilag csak a Nagy-víz és az Öreg-víz kikotort medreiben maradt meg állandó vízborítás.
A folyamat ezt követően tovább gyorsult.
2025-ben már tavasszal sem volt víz a nádas alatt, csak a korábbi kotrásokban maradt valamennyi. 2026-ban pedig elérkezett a legrosszabb: a nyílt vízfelületek kialakítására korábban elvégzett élőhely-rehabilitációk is kiszáradtak.
Augusztus végére gyakorlatilag teljesen eltűnt a víz a Kolon-tóból.
A mintegy 1200–1400 hektáros vizes élőhely főként nádasból, mocsárból és lápos területekből áll. Bár a korábbi lecsapoló csatorna zsilipjét már évtizedekkel ezelőtt lezárták, hogy megakadályozzák a víz elvezetését, ez mára már nem volt elegendő a kiszáradás megállításához.
A probléma jóval nagyobb a Kolon-tónál
A Duna–Tisza közén az egykori vizes élőhelyek jelentős része eltűnt vagy eltűnőben van. A szárazodáshoz több tényező is hozzájárul: kevesebb csapadék hullik, nő a párolgás, nagy mennyiségű felszín alatti vizet termelnek ki, miközben a tájhasználat, a csatornák és a nagy kiterjedésű faültetvények szintén hatással vannak a vízháztartásra.
A Homokhátságon közben jelentősen csökkent a talajvíz szintje, emiatt leálltak azok a felszín alatti vízáramlások is, amelyek a Kolon-tavat táplálták.
A mederbe hulló csapadék már nem képes pótolni ezt a vízkészletet, ráadásul a tó nyugati irányban maga is ad le felszín alatti vizet.
A szakemberek szerint a kiszáradás tartós megállításához a Homokhátság talajvízszintjének jelentős emelésére és a tavat tápláló felszín alatti vízáramlások helyreállítására lenne szükség. Ez azonban nem gyors folyamat, mivel a térség szárazodását sok, egymással összefüggő tényező okozza.
Már készül egy lehetséges megoldás is
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság koordinálásával egy dunai eredetű vízkészletre épülő, lépcsőzetesen megvalósuló homokhátsági vízpótlási programot terveznek. A Fülöpháza környéki kiszáradt tómedrekbe juttatott víz a talajba szivárogva közvetetten a Kolon-tó állapotát is javíthatja.
Felmerült az is, hogy közvetlenül a Kolon-tó medrébe vezessenek dunai vizet hosszú nyomócső- és csatornahálózaton keresztül. Ennek azonban komoly ökológiai kockázata lehet, mert a Dunában élő tájidegen állatfajok is eljuthatnának a tóhoz. A Kiskunsági Nemzeti Park szerint azonban a teljes kiszáradásnál ez a kockázat is elfogadhatóbb lehet.
A helyi vízpótlás ugyanakkor nem jelent reális megoldást.
Ha a tó feltöltéséhez szükséges hatalmas mennyiségű vizet kutakból emelnék ki, az tovább csökkentené a talajvíz szintjét, és a környező mezőgazdasági területek vízhelyzetét is rontaná.
A kiszáradás közben már most súlyosan érinti az élővilágot
A Kiskunsági Nemzeti Park szakemberei megkezdték a fokozottan védett lápi pócok mentését. A cél a Kolon-tó sajátos genetikai állományának megőrzése, hiszen az összes halat nem lehetett volna kimenteni.
A halállomány jelentősen visszaesett, és a madárvilág is átalakult. Korábban a vízhez és a nádashoz kötődő fajok voltak jellemzőek a területre, most viszont egyre inkább a cserjésekhez, gyepekhez és kiszáradó nádasokhoz kötődő madarak vannak jelen.
Az elmúlt 25 év gyűrűzési adatai alapján a madarak egyedszáma nagyjából a harmadára csökkent.
A kevés csapadék és a vízborítás hiánya még a nádat is megviseli: a szára egyre vékonyabb, és egyre alacsonyabbra tud megnőni.
A Kiskunsági Nemzeti Park szerint ráadásul nemcsak a Kolon-tó került bajba: a Vörös-mocsár kivételével a Duna–Tisza köze összes lápterülete kiszáradt. Ez tovább csökkenti számos faj túlélési esélyeit, és azt is, hogy később visszatérhessenek a területre.