Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter bejelentette, „átfogó és megdöbbentő” jelentést fog közzétenni a kormány – élőben az Origón

Kolon-tó

20 ezer év után teljesen kiszáradt a Kolon-tó, döbbenetes, mi történik az élővilággal

52 perce
Olvasási idő: 10 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Teljesen kiszáradt a Kolon-tó, augusztus végére már a korábban kialakított nyílt vízfelületeken sem maradt víz. A Kolon-tó kiszáradása nem egyik napról a másikra történt, a térség kiszáradása évek óta tart, és a tó vízszintje már tavaly is kritikus szintre süllyedt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kolon-tóaszálykánikula

A Kolon-tó több mint húszezer éve vizes élőhelyként része a térségnek, 2026-ra azonban teljesen kiszáradt. A jégkorszak után a medret különböző arányban borították zárt nádasok és nyílt vízfelületek, ám a természetes vízviszonyokat az elmúlt évszázadokban egyre több emberi beavatkozás változtatta meg írja a BAON

Kolon-tó
Teljesen kiszáradt a Kolon-tó - Illusztráció
Fotó: Pixabay

A változások már a 19. század végén elkezdődtek

  • 1895-ben megépült a Kecskemét–Fülöpszállási vasútvonal, amely miatt megszűnni kezdett a Kolon-tó felszíni kapcsolata az északi területek nagy vizes élőhelyeivel.
  • Ezt tovább erősítette az 1930-ban megépített Kecskemét–Dunaföldvári főút.
  • A legnagyobb csapást azonban az 1927–28-ban megépített lecsapoló csatorna jelentette. Ez a tavat a Duna-völgyi-főcsatornával kötötte össze, és a víz elvezetése miatt a Kolon-tó majdnem teljesen kiszáradt. A beavatkozás a környező művelt területekre is súlyos negatív hatással volt. 

Később a szakemberek több alkalommal is megpróbálták részben helyreállítani a Kolon-tó korábbi állapotát

  • 1989–1990-ben egy 6,3 hektáros, 1,4 méter mély nyílt vízfelületet alakítottak ki.
  • 2010-ben tizenkét kisebb, csatornákkal összekötött tavacskát hoztak létre.
  • 2011 és 2013 között egy újabb, mintegy 20 hektáros, szigetekkel tagolt nyílt vízfelületet kotortak ki a záródott nádasok helyén.

A kotrásoknak az is előnye volt, hogy csökkentették a párolgási veszteséget, mivel a nyílt vízfelületről kevesebb víz párolog el, mint a sűrű mocsári növényzettel borított területekről.

2020 előtt még egészen más kép fogadta a látogatókat

A csapadékosabb, jó vízállású években a több millió köbméteres tárolókapacitású tómeder mintegy 5,5 kilométer hosszú és 1,5–2,5 kilométer széles részét víz borította.

2020 után azonban már gyakorlatilag csak a Nagy-víz és az Öreg-víz kikotort medreiben maradt meg állandó vízborítás.

A folyamat ezt követően tovább gyorsult. 

2025-ben már tavasszal sem volt víz a nádas alatt, csak a korábbi kotrásokban maradt valamennyi. 2026-ban pedig elérkezett a legrosszabb: a nyílt vízfelületek kialakítására korábban elvégzett élőhely-rehabilitációk is kiszáradtak.

Augusztus végére gyakorlatilag teljesen eltűnt a víz a Kolon-tóból.

A mintegy 1200–1400 hektáros vizes élőhely főként nádasból, mocsárból és lápos területekből áll. Bár a korábbi lecsapoló csatorna zsilipjét már évtizedekkel ezelőtt lezárták, hogy megakadályozzák a víz elvezetését, ez mára már nem volt elegendő a kiszáradás megállításához. 

A probléma jóval nagyobb a Kolon-tónál

A Duna–Tisza közén az egykori vizes élőhelyek jelentős része eltűnt vagy eltűnőben van. A szárazodáshoz több tényező is hozzájárul: kevesebb csapadék hullik, nő a párolgás, nagy mennyiségű felszín alatti vizet termelnek ki, miközben a tájhasználat, a csatornák és a nagy kiterjedésű faültetvények szintén hatással vannak a vízháztartásra. 

A Homokhátságon közben jelentősen csökkent a talajvíz szintje, emiatt leálltak azok a felszín alatti vízáramlások is, amelyek a Kolon-tavat táplálták.

A mederbe hulló csapadék már nem képes pótolni ezt a vízkészletet, ráadásul a tó nyugati irányban maga is ad le felszín alatti vizet.

A szakemberek szerint a kiszáradás tartós megállításához a Homokhátság talajvízszintjének jelentős emelésére és a tavat tápláló felszín alatti vízáramlások helyreállítására lenne szükség. Ez azonban nem gyors folyamat, mivel a térség szárazodását sok, egymással összefüggő tényező okozza. 

Kiszáradt kert, locsolási tilalom
Illusztráció
Fotó: 1123RF

Már készül egy lehetséges megoldás is

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság koordinálásával egy dunai eredetű vízkészletre épülő, lépcsőzetesen megvalósuló homokhátsági vízpótlási programot terveznek. A Fülöpháza környéki kiszáradt tómedrekbe juttatott víz a talajba szivárogva közvetetten a Kolon-tó állapotát is javíthatja.

Felmerült az is, hogy közvetlenül a Kolon-tó medrébe vezessenek dunai vizet hosszú nyomócső- és csatornahálózaton keresztül. Ennek azonban komoly ökológiai kockázata lehet, mert a Dunában élő tájidegen állatfajok is eljuthatnának a tóhoz. A Kiskunsági Nemzeti Park szerint azonban a teljes kiszáradásnál ez a kockázat is elfogadhatóbb lehet.

A helyi vízpótlás ugyanakkor nem jelent reális megoldást.

Ha a tó feltöltéséhez szükséges hatalmas mennyiségű vizet kutakból emelnék ki, az tovább csökkentené a talajvíz szintjét, és a környező mezőgazdasági területek vízhelyzetét is rontaná. 

kiszáradt tó
Illusztráció
Fotó: Pixabay

A kiszáradás közben már most súlyosan érinti az élővilágot

A Kiskunsági Nemzeti Park szakemberei megkezdték a fokozottan védett lápi pócok mentését. A cél a Kolon-tó sajátos genetikai állományának megőrzése, hiszen az összes halat nem lehetett volna kimenteni.

A halállomány jelentősen visszaesett, és a madárvilág is átalakult. Korábban a vízhez és a nádashoz kötődő fajok voltak jellemzőek a területre, most viszont egyre inkább a cserjésekhez, gyepekhez és kiszáradó nádasokhoz kötődő madarak vannak jelen.

Az elmúlt 25 év gyűrűzési adatai alapján a madarak egyedszáma nagyjából a harmadára csökkent.

A kevés csapadék és a vízborítás hiánya még a nádat is megviseli: a szára egyre vékonyabb, és egyre alacsonyabbra tud megnőni.

A Kiskunsági Nemzeti Park szerint ráadásul nemcsak a Kolon-tó került bajba: a Vörös-mocsár kivételével a Duna–Tisza köze összes lápterülete kiszáradt. Ez tovább csökkenti számos faj túlélési esélyeit, és azt is, hogy később visszatérhessenek a területre.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!