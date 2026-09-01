Történelmi fotók kerültek elő az Erzsébet hídról – ilyen volt egykor

Több mint 130 éve ível át a Duna felett a komáromi Erzsébet híd, amely nemcsak a két part közlekedését könnyítette meg, hanem fontos szerepet játszott Komárom és Új-Szőny egyesítésében is. Az azóta eltelt évtizedekben országhatár került a két part közé, a hidat pedig a második világháborúban fel is robbantották. A Fortepan régi felvételein most megmutatjuk, hogyan festett egykor az ikonikus átkelő – emlékeztet a Kemma.

1911-es felvétel a komáromi Erzsébet-szigetről: szemben a Kis-Duna-ág feletti híd, jobbra a Szent András-templom látható.

Fotó: Fortepan

Több mint egy évtizedig készültek rá

Az állandó dunai átkelő gondolata már az 1870-es években felmerült, a tényleges munkálatok azonban csak 1891-ben kezdődtek. A hidat Baross Gábor kereskedelemügyi miniszter megbízásából építették, általános terveit pedig Feketeházy János MÁV-főmérnök készítette.

Az Erzsébet hidat végül 1892. szeptember 1-jén adták át. Az új összeköttetés hamar fontos szerepet kapott a térség életében.

Számadó Emese, a komáromi Klapka György Múzeum igazgatója korábban lapunknak elmondta, hogy a híd megépítése tette lehetővé Komárom és Új-Szőny régóta tervezett egyesítését. A két település egyesülésére 1896. július 1-jén került sor.

Országhatár került a két part közé

A híd története azonban a 20. században drámai fordulatokat vett. Az első világháborút követően már két országot kötött össze, a második világháború pedig súlyosan megrongálta.

Az Erzsébet híd 1940-ben, az Erzsébet-sziget felé vezető Kis-Duna-ág hídjával a háttérben. A felvétel forrása: Fortepan / Glázer Attila

1945. március 30-án a visszavonuló német hadsereg felrobbantotta a hidat.

Két középső nyílása a Dunába zuhant, az átkelő azonban nem maradt sokáig használhatatlan: a helyreállítás után 1946. január 6-án ismét átadták a forgalomnak.

1957-ben már határátkelő működött az Erzsébet hídnál.

Fotó: Fortepan

A háború pusztítása ellenére a híd egyes eredeti részei ma is láthatók.

Az eredeti híd egy része ma is megvan

A két szélső ív túlélte a robbantást, így ezek az eredeti szerkezet részét képezik. Ugyancsak megmaradtak az ott található keresztrácsozatú korlátok és az azokat díszítő acélrózsák.

1938-ban az Erzsébet híd az Erzsébet-sziget felé nézve.

Fotó: Fortepan

Az Erzsébet híd így nemcsak közlekedési kapcsolat, hanem Komárom történetének egyik fontos emléke is. Több mint 130 év alatt határok, országok és maga a város is megváltozott körülötte – a híd azonban továbbra is összeköti a Duna két partját.