Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor: Visszatértem, csapjunk a lovak közé!

Üzemanyag

Megszólalt a MOL a kormány döntéséről

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Új vezetővel bővül az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetése. Az országos kórházfőigazgató-helyettesi tisztséget Balogh Tamás tölti be szeptember 14-től.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Országos Kórházi Főigazgatósághelyetteskinevezés

Balogh Tamást nevezte ki a miniszterelnök országos kórházfőigazgató-helyettessé – jelent meg a Magyar Közlöny pénteki számában.

kórház, ágy, intenzív osztály, országos kórházfőigazgató-helyettes
Kinevezték az új országos kórházfőigazgató-helyettest - Illusztráció
Fotó: Pixabay

Balogh Tamás az egészségügyi miniszter javaslatára került a posztra. A kinevezés szeptember 14-ei hatállyal lép életbe.

Tóth Árpád az országos kórház-főigazgató

Korábban, 2026. július 1-jén Tóth Árpád korábbi kórházigazgatót és egészségügyi szakértőt nevezték ki országos kórház-főigazgatónak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!