Új vezetővel bővül az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetése. Az országos kórházfőigazgató-helyettesi tisztséget Balogh Tamás tölti be szeptember 14-től.
Balogh Tamást nevezte ki a miniszterelnök országos kórházfőigazgató-helyettessé – jelent meg a Magyar Közlöny pénteki számában.
Balogh Tamás az egészségügyi miniszter javaslatára került a posztra. A kinevezés szeptember 14-ei hatállyal lép életbe.
Tóth Árpád az országos kórház-főigazgató
Korábban, 2026. július 1-jén Tóth Árpád korábbi kórházigazgatót és egészségügyi szakértőt nevezték ki országos kórház-főigazgatónak.
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