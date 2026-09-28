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Kósa László

Meghalt Kósa László, a magyar néprajztudomány meghatározó alakja

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Életének 85. évében meghalt a Széchenyi-díjas néprajzkutató, történész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Kósa László több évtizedes tudományos és oktatói pályafutása során elsősorban a magyar művelődéstörténettel, a paraszti társadalommal, valamint az egyházak és a társadalom kapcsolatával foglalkozott.
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Kósa Lászlóhalálhírnéprajzkutató

Kósa László a magyar néprajz és művelődéstörténet meghatározó kutatója volt, tudományos pályafutása több mint öt évtizedet ölelt fel. A Széchenyi-díjas néprajzkutató pénteken halt meg – közölte a Magyar Tudományos Akadémia (MTA).

Kósa László a történelemtudomány doktora címet 1989-ben szerezte meg. A Magyar Tudományos Akadémia 1998-ban levelező, 2007-ben pedig rendes tagjává választotta.
Kósa László a történelemtudomány doktora címet 1989-ben szerezte meg. A Magyar Tudományos Akadémia 1998-ban levelező, 2007-ben pedig rendes tagjává választotta.
Fotó: Unsplash 

Kutatásaiban elsősorban a 19–20. századi magyar művelődéstörténettel, a paraszti társadalom és kultúra történetével, valamint az egyházak és a társadalom kapcsolatával foglalkozott. Kiemelt kutatási területe volt a református művelődéstörténet is.

Több évtizeden át oktatott az ELTE-n

Kósa László 1942-ben született Cegléden. Diplomáját 1967-ben szerezte meg az ELTE-n magyar nyelv és irodalom, valamint néprajz szakon. Ugyanebben az évben az MTA Néprajzi Kutatócsoportjának tudományos munkatársa lett, később tudományos főmunkatársként dolgozott.

1981-től az ELTE Bölcsészettudományi Karának Művelődéstörténeti Tanszékén oktatott docensként, 1987-től pedig a tanszéket is vezette. Egyetemi tanárrá 1990-ben nevezték ki, tanszékvezetői feladatait 2007-ig látta el.

Kósa László munkásságát Széchenyi-díjjal ismerték el

Tudományos munkásságát 2017-ben Széchenyi-díjjal ismerték el. A kitüntetést a 19. és 20. századi egyetemes és református művelődéstörténet területén végzett munkájáért, valamint az egyházak és a társadalom kapcsolatát vizsgáló tudományos életművéért kapta.

Publikációs és szerkesztői tevékenysége a néprajztól az agrár- és tudománytörténeten át a társadalom- és egyháztörténetig terjedt. A díj odaítélésekor iskolateremtő pedagógiai munkásságát is méltatták.

 

 

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