Hatalmas közlekedési káosz alakult ki Budapesten, több fontos vonalon is leállt a forgalom

Több, egymástól független esemény okozott komoly fennakadásokat Budapesten szeptember 3-án, csütörtök reggel. A közlekedési káosz már korán elkezdődött, majd 8 és 9 óra körül újabb problémák nehezítették az utasok és az autósok dolgát.

Közlekedési káosz alakult ki Budapesten csütörtök reggel: halálos karambol, motorosgázolás és az M4-es metró hibája is fennakadást okozott (illusztráció)

Közlekedési problémák Budapesten: gázolás, karambol és járműhiba

Frontális karambol történt a IX. kerületi Soroksári úton. A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a baleset halálos áldozatot követelt, egy ember életét már nem tudták megmenteni. Ezután 9 óra körül motorost gázoltak a Rákóczi tér környékén. Az esetről olvasói információ és fotó is érkezett szerkesztőségünkhöz, a helyszínen rendőri helyszínelés zajlott. Olvasónk arról is beszámolt, hogy a 4-es és 6-os villamoson bemondták: a motorosgázolás miatt áll a forgalom.

A BKK ezzel egy időben azt közölte, hogy baleset miatt a Corvin-negyed és a Blaha Lujza tér között pótlóbuszok közlekednek a 4-es és 6-os villamos helyett. A fennakadás nagyjából húsz percig tartott, majd helyreállt a villamosközlekedés.

Az M4-es metrón szintén komoly fennakadás volt csütörtök reggel. A Bikás parknál kialakult helyzetről ugyancsak olvasói információ és fotó érkezett szerkesztőségünkhöz. A BKK reggel 8 óra körül közölte, hogy járműhiba miatt Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér–Műegyetem között nem közlekednek a szerelvények. Az utasoknak a 7-es autóbusz, illetve a 49-es villamos igénybevételét ajánlották.

A hibát később elhárították, és 9 óra körül az M4-es metró ismét a teljes vonalon közlekedett.