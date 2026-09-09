Felborult kisteherautó, házfalnak csapódott egy autó – egymást érik a balesetek országszerte

Két kisteherautó karambolozott Hajdúszoboszló közelében, a 4-es főút 200. kilométerénél – számolt be róla a Katasztrófavédelem.hu. Az egyik jármű felborult. A két gépkocsiban összesen öten utaztak, de mindenki ki tudott szállni. A helyszínre mentők is érkeztek, az érintett útszakaszt pedig teljes szélességében lezárták. A balesetről a HAON is beszámolt. Súlyos közlekedési balesetekkel indult a szerdai nap országszerte.

Több közlekedési baleset is történt Magyarországon szerdán: Hajdúszoboszlónál útlezárás, Borsosberénynél forgalomkorlátozás nehezítette a közlekedést (illusztráció) Fotó: Mediaworks

Közlekedési balesetek Magyarországon szerdán

A balesetek sora már a hajnali órákban elkezdődött. A NOOL szerint a 2-es főúton, Borsosberény közelében egy kamion és két kisbusz ütközött össze. Salgótarjánban egy személyautó letért az útról, majd egy ház falának csapódott a Gorkij körúton. A járműben csak a sofőr utazott, akihez mentőt hívtak. Cinkotán, a Vidámvásár utcában két személyautó ütközött össze.

Mindkét kocsiban csak a vezető tartózkodott, a tűzoltók áramtalanították a járműveket.

A rendőrség tájékoztatása szerint a kamion előzésbe kezdett, miközben szemből két kisbusz érkezett. A járművek egymásba csúsztak, majd a kamionnak is nekiütköztek. A baleset minimális anyagi kárral járt, a helyszínelés és a műszaki mentés idején azonban félpályás forgalomkorlátozás volt érvényben, rendőri irányítás mellett.

Halálra gázolt hajnalban egy embert a vonat Törökszentmiklósnál

Halálos baleset történt szerda hajnalban Törökszentmiklós állomásánál, ahol egy tehervonat elgázolt egy embert. A vonatgázolás miatt a helyszínelés idején csak egy vágányon halad a forgalom, ezért az utasoknak hosszabb menetidővel kell számolniuk.