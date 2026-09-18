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Tömeges kirúgások jönnek? Megszólalt a közmédia

1 órája
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Nagy leépítésről szóló hírek terjedtek el pénteken a közmédiáról, a vezetés azonban közleményben cáfolta, hogy hatszáz munkavállaló elbocsátását tervezné. A Horváth P. András vezette ideiglenes menedzsment azt ígéri, hamarosan a nyilvánosság elé áll a július eleje óta tartó átalakítás eredményeivel és a következő időszak terveivel.
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mtvaideigleneshorváth andrásközmédia

Közmédia pénteken közleményben cáfolta azokat a sajtóhíreket, amelyek szerint hatszáz munkavállaló elbocsátását terveznék. A vezetés szerint a tömeges leépítésről szóló értesülések nem felelnek meg a valóságnak.

Közmédia: cáfolják, hogy 600 embert bocsátanának el
Közmédia: cáfolják, hogy 600 embert bocsátanának el Fotó: Koszticsák Szilárd

A közleményben azt is jelezték, hogy a július eleje óta zajló megújulási folyamat eredményeiről és a közeljövő terveiről hamarosan tájékoztatják a nyilvánosságot.

A hatszáz fős elbocsátás híre ugyanakkor pénteken több sajtóorgánumban is megjelent. A hírek szerint jelentős létszámcsökkentésre készülhetnek a közmédia intézményeiben, ezt azonban az ideiglenes vezetés most határozottan cáfolta.

Július óta zajlik az átalakítás

A közmédia irányítását július elején vette át a Horváth P. András vezette ideiglenes menedzsment. Azóta több jelentős változás is történt az intézmény működésében, miközben az MTVA átfogó átalakítása is napirenden van.

Az elmúlt hónapokban több vezetői és szervezeti változásra is sor került. Augusztusban azonnali hatállyal felmondták a Balásy Gyula érdekeltségeivel kötött szerződéseket, és visszavonták az M1 Híradó vezetőinek megbízását.

Szeptember elején Gulyás Istvánt, az M5 csatornaigazgatóját is mentesítették a munkavégzés alól. Az intézkedés indoklása szerint erre többszöri szakmai szabálysértések miatt került sor.

A Horváth P. András vezette menedzsment korábban belső átvilágítást is indított. Ennek részeként az intézmény működését, gazdálkodását és a korábbi vezetési gyakorlatot is vizsgálták.

Az MTVA és a közmédia átalakításával párhuzamosan az Országgyűlés a Független Közmédia Testület tagjait is megválasztotta.

A pénteki közlemény alapján azonban a hatszáz dolgozót érintő leépítés nem szerepel az ideiglenes vezetés tervei között. A vezetőség szerint hamarosan részletesebben is beszámolnak arról, milyen eredményeket hozott az eddigi átalakítás, és milyen változások következnek.

 

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