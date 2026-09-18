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Krasznahorkai László

Újabb rangos címet kapott a Nobel-díjas Krasznahorkai László

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Újabb rangos elismerésben részesült Krasznahorkai László: az irodalmi Nobel-díjas írót az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták. Az ELTE szerint Krasznahorkai László életműve maradandó értékekkel gazdagította az egyetemes kultúrát, és korszakos jelentőségű a kortárs irodalomban.
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Krasznahorkai LászlóELTEéletmű

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) tiszteletbeli díszdoktorává avatták pénteken Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjas írót. 

Krasznahorkai László
 Krasznahorkai László - Fotó: ELTE

Így méltatták Krasznahorkai Lászlót

Krasznahorkai László az egyetemes kultúrát maradandó értékekkel gazdagító munkássága és nemzetközileg is kiemelkedő eredményei alapján méltán tarthat igényt az egyetem legmagasabb elismerésére

 - mondta Darázs Lénárd rektor, az ELTE díszdoktoravató ünnepi közgyűlésén.

Hozzátette, hogy az alkotót az ELTE Bölcsészettudományi kar terjesztette elő a Doctor Honoris Causa címre, amelyet a szenátus egyhangú lelkesedéssel ítélt oda. 

Krasznahorkai László alkotásaiban az erkölcsi érzékenység, az emberi lét bölcseleti mélységű értelmezése és a megjelenítés kivételes esztétikai ereje olyan egységet alkot, amely életművét nagy hatásúvá és korszakos jelentőségűvé teszi

 - méltatta az írót Bartus Dávid, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar dékánja.

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