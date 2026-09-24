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Krasznahorkai László

„Nem kapok levegőt!” – alaposan átverték Krasznahorkai Lászlót – videó

41 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Különleges vendéget fogadott Hajnóczy Soma kétszeres bűvészvilágbajnok a #eznemkameratrükk című YouTube-videósorozatában. Krasznahorkai László egy gondolatolvasó mutatvány részese lett, amelyben Polgár Judit sakklegenda is kulcsszerepet kapott.
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Krasznahorkai LászlóHajnóczy SomaPolgár Judit

Hajnóczy Soma kétszeres bűvészvilágbajnok #eznemkameratrükk című YouTube-videósorozatának legújabb vendége Krasznahorkai László Nobel-díjas író volt. A bűvész egy gondolatolvasó mutatvánnyal lepte meg az írót, amelynek megvalósításában Polgár Judit sakklegenda is fontos szerepet kapott.

Hajnóczy Soma világbajnok bűvész Polgár Judit sakklegenda segítségével verte át Krasznahorkai László Nobel-díjas írót
Hajnóczy Soma világbajnok bűvész Polgár Judit sakklegenda segítségével verte át Krasznahorkai László Nobel-díjas írót
Fotó: Hajnóczy Soma

2 világbajnok verte át Nobel-díjas Krasznahorkai Lászlót

Hajnóczy több mutatvánnyal is meglepte Krasznahorkait, a videó fő produkciójához pedig 25, nemzetközileg is ismert magyar ember fényképét helyezte elé. Arra kérte az írót, képzelje el, hogy egyikük könyvet ír róla, majd válassza ki, ki legyen az. Krasznahorkai végül Polgár Juditra mutatott, akinek kulcsszerep jutott a mutatvány folytatásában. A bűvész különleges módon befolyásolta az író döntését, a produkció eredménye pedig láthatóan meglepte Krasznahorkait.

Nem kapok levegőt! Erre nagyon nem számítottam. Egyáltalán megvan még a két szemem? 

– reagált az író a mutatványra.

Hajnóczy Soma részben elárulta a trükköt

A #eznemkameratrükk sorozat legújabb része abból a szempontból is rendhagyó, hogy a nézők ezúttal részben arra is választ kaphatnak, hogyan valósult meg Hajnóczy Soma gondolatolvasó mutatványa.

A videó így nemcsak Krasznahorkai László reakcióját és a Polgár Judit közreműködésével megvalósított produkciót mutatja be, hanem annak kulisszái mögé is betekintést enged.

 

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