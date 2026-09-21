Életének 63. évében, szeptember 19-én meghalt Krecz Tibor média- és kommunikációs szakember. Halálhírét lánya osztotta meg a közösségi médiában – olvasható a hajdupress.hu. oldalán.

63 éves korában halt meg Krecz Tibor. A médiaszakember az RTL Klub mellett a Figyelőnél, az Origónál és Debrecenben is meghatározó munkát végzett (illusztráció) Fotó: Unsplash

Krecz Tibor pályafutását újságíróként kezdte. 1992 és 1997 között a Figyelő gazdasági hetilap rovatvezetője, majd felelős szerkesztője volt, később pedig főszerkesztőként is visszatért a laphoz.

Krecz Tibor az RTL Klub indulásakor lett hírigazgató

A szélesebb nyilvánosság 1997-ben ismerhette meg, amikor az RTL Klub indulásakor a csatorna hírigazgatója lett. Részt vett a hírműsorok szerkesztőségének felépítésében, később pedig vezérigazgató-helyettesként is dolgozott a televíziónál.

A televíziózás után az online médiában folytatta pályafutását. Az Axelero, későbbi nevén T-Online internetes médiaüzletágának vezetőjeként az Origo fejlesztését és mobilplatformokra történő kiterjesztését is irányította. Később saját kommunikációs ügynökségében dolgozott, és a Klubrádióban is vezetett műsort.

Krecz Tibor munkája Debrecennel is összefonódott

Az utóbbi években Debrecen közéletében is fontos szerepet vállalt. Közreműködött a Nagyerdei Stadion felépítésében és működtetésében, valamint kommunikációs szakemberként segítette a Future of Debrecen programot. Visszatérő vendége volt az Alföld Televízió Press-Szó című műsorának is.

A DVSC is gyászolja Krecz Tibort

Krecz Tibor Debrecenhez és a DVSC-hez is szorosan kötődött. A klub közösségi oldalán azt írta, hogy hosszú éveken át tanácsadóként segítette a Lokit, alapító tagja volt a DVSC Egyesületnek, és jelentős szerepet vállalt a Nagyerdei Stadion rekonstrukciójában, valamint működtetésének kialakításában.

A DVSC örök és rendíthetetlen szurkolójaként búcsúzott tőle. A klub szerint nem volt olyan Loki-meccs, amely után ne beszélte volna át a történteket a munkatársakkal. Krecz Tibor a szombati, Vasas elleni mérkőzés előtt hunyt el.