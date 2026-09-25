Kukacos túrós tésztát kaptak a szadai menzások: bocsánatot kért az étkeztetésért felelős cég

Kukacokat találtak a túrós tésztában a szadai közétkeztetésben, amit több fogyasztó is jelzett, az önkormányzat pedig egy Facebook-bejegyzésben erősített meg.

Kukacos túrós tésztát kaptak a szadai menzások. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash

Kukacos túrós tésztát kaptak a szadai menzások

Az étkeztetésért felelős Kalória Kft. közleményben kért elnézést, valamint tisztázta a helyzetet.

Tomaddini márkájú olasz, minőségi tésztáinkat közel húsz éve a Pasta&Pasta Kft. szállítja a konyháink számára, korábban nem fordult elő ilyen jellegű probléma. Természetesen jeleztük feléjük, hogy a beszállítás során nagy valószínűséggel a szállított tészta lisztmoly által szennyezett volt

- írták a közleményben.

Kiemelték, hogy a tészta frissen érkezett, valamint a dolgozók nem tapasztaltak elváltozást vagy problémát az étel elkészítése és kóstolása során sem.

A cég azonnal intézkedett a hiba észlelése után. A megmaradt tésztakészletet elkülönítették és megsemmisítik, a beszállítót felszólították az ügy azonnali kivizsgálására, a történtek utólagos ellenőrzéséhez pedig ételmintát tettek félre.