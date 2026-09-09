Megjelent a magyar erdőkben a kullancslégy, egyre több túrázó találkozik ezzel a veszélyes vérszívóval

A nógrádi erdőkben túrázók közül többen is beszámoltak arról, hogy találkoztak a szívós vérszívóval. Egyikük szerint a kullancslegyek pillanatok alatt ellepik a ruházatot, a fejre is rászállnak, és rendkívül nehéz megszabadulni tőlük – írja a Nool.hu.

Egyre több túrázó találkozik kullancsléggyel a nógrádi erdőkben. A vérszívó csípése fájdalmas lehet, és a rovart eltávolítani sem egyszerű (illusztráció) Forrás: Pexels

Mit kell tudni a kullancslégyről?

A kullancslégy a kétszárnyúak rendjébe tartozik, mérete 2 és 9 milliméter között változhat. Szárnyai miatt légyre hasonlít, lapított és rendkívül erős teste azonban inkább a kullancsot idézi. Magyarországon leggyakrabban a ló-kullancsléggyel és a szarvas-kullancsléggyel lehet találkozni. Elsősorban madarak, szarvasok, őzek, lovak és kutyák vérével táplálkoznak, de az embert is megtámadhatják.

Veszélyes-e a kullancslégy csípése?

A kullancslégy csípése fájdalmas és viszkető lehet. A forrás szerint különféle mikrobiális élősködőket és baktériumokat is hordozhat, a csípés pedig allergiás reakciót válthat ki. A kialakuló duzzanat és bőrpír akár napokig vagy hetekig is megmaradhat.

Hogyan lehet eltávolítani a kullancslegyet?

A rovar egyik legkellemetlenebb tulajdonsága éppen az, hogy nehéz megszabadulni tőle. Horgas lábaival erősen rögzíti magát a bőrön, a ruhán vagy a hajban, ezért egyszerű elhessegetéssel vagy legyintéssel sokszor nem lehet eltávolítani. Lapos és rugalmas teste miatt még a lecsapást is túlélheti, így jóval szívósabb lehet egy átlagos légynél vagy szúnyognál.

Új tulajdonságát fedezték fel az emberre is veszélyes kullancslégynek

A hazánkban is megtalálható vérszívó kullancslégy eddig nem ismert tulajdonságát térképezték fel tudósok. Mint kiderült a légy még inkább alkalmazkodott a parazita életmódhoz, mintegy tökéletesítve azt.