Virágcserépbe rejtett lehallgatókészüléket találtak egy szigetközi polgármesteri hivatalban

Lehallgatókészüléket találtak a dunaszigeti önkormányzati hivatal nagytermében egy virágcserépben – írja a Kisalföld. Az eset miatt a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság büntetőeljárást folytat ismeretlen tettessel szemben.

Ebben az épületben találták a lehallgatókészüléket (Forrás: Facebook)

Lehallgatókészülék került elő a hivatalban

A Kisalföld információi szerint egy megfigyelésre alkalmas eszközre bukkantak a dunaszigeti hivatalban. A készüléket

a hivatal nagytermében, egy virágcserépben találták meg.

Egyelőre nem tudni, hogy az eszköz működőképes volt-e, illetve történt-e vele tényleges hang- vagy egyéb adatrögzítés.

A lap a történtek miatt több kérdéssel fordult a rendőrséghez. Arra is kíváncsiak voltak, hogy mikor és milyen körülmények között került elő a készülék, volt-e benne memóriakártya, SIM-kártya vagy más adattároló, illetve megállapítható-e, hogy korábban használták. Az is kérdés, hogy a nyomozók vizsgálják-e, mikor kerülhetett az eszköz az önkormányzati épületbe, illetve kik férhettek hozzá ahhoz a helyiséghez, ahol megtalálták. Arra is választ várnak, hogy lefoglalták-e a készüléket, történt-e helyszíni szemle, illetve szükség volt-e informatikai vagy más szakértő bevonására.

A hatóságoknak azt is vizsgálniuk kell, hogy kiknek a beszélgetéseit rögzíthette volna az eszköz, és egyáltalán alkalmas volt-e erre. Jelenleg arra sincs információ, hogy személyes, üzleti vagy hivatali szempontból érzékeny információ kerülhetett-e illetéktelenhez.

Ismeretlen tettes ellen nyomoznak

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság a nyomozás érdekeire hivatkozva csak szűkszavúan válaszolt a lap megkeresésére. Közlésük szerint a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság

tiltott adatszerzés bűntett elkövetésének gyanúja miatt büntetőeljárást folytat ismeretlen tettessel szemben.

Egyelőre tehát nincs információ arról, hogy a hatóságoknak lenne gyanúsítottjuk az ügyben, illetve arról sem, hogy történt-e már kihallgatás. Az sem ismert, pontosan mikor helyezhették el a készüléket a hivatalban, és mi lehetett az elhelyezés célja.

Az ügyben a lap Husvéth Béla polgármestert is kereste. A településvezető azt mondta, hogy a folyamatban lévő nyomozás miatt nem tud bővebb tájékoztatást adni.