Vége a kellemes melegnek? Mutatjuk, mikor érkezik a lehűlés

A lehűlés már hétfőn érezteti hatását Magyarországon: a reggeli órákban a déli és keleti országrészt is elhagyja a hidegfront felhőzete, ezt követően többórás napsütés várható felhőátvonulásokkal. Futó zápor elsősorban az északkeleti országrészben fordulhat elő, helyenként zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódhat. A nappali csúcshőmérséklet 18 és 24 fok között várható – közölte a HungaroMet.

A lehűlés erős, helyenként viharos széllel érkezik

Fotó: ALEXANDER WOLF / AFP

Kedden viharos széllökések is lehetnek

Kedden a felhőátvonulások mellett általában sok napsütésre lehet számítani. Helyenként zápor, az északkeleti országrészben akár egy-egy zivatar is kialakulhat.

A Dunántúlon és az ország középső részén nagy területen erős lesz az északnyugati szél, néhol viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalban többnyire 8–13 fokot mérhetnek, de a szélvédett, hidegre hajlamos helyeken 4 fok köré hűlhet a levegő. Délután 16–20 fok valószínű.

Fagypont közelébe süllyedhet a hőmérséklet

Szerdán sok napsütés várható, általában kevés gomolyfelhővel. Keleten és északkeleten futó zápor előfordulhat, az északi szelet pedig élénk, néhol erős lökések kísérhetik.

Csütörtökön nyugat, északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, és elsősorban a nyugati tájakon nő a csapadék esélye. Az északnyugati, nyugati szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 5–10, délután 17–23 fok várható, a szélvédett területeken reggel ismét fagypont közeli értékek is előfordulhatnak.