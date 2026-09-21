Vége a kellemes melegnek? Mutatjuk, mikor érkezik a lehűlés

A lehűlés már hétfőn érezteti hatását Magyarországon: a reggeli órákban a déli és keleti országrészt is elhagyja a hidegfront felhőzete, ezt követően többórás napsütés várható felhőátvonulásokkal. Futó zápor elsősorban az északkeleti országrészben fordulhat elő, helyenként zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódhat. A nappali csúcshőmérséklet 18 és 24 fok között várható – közölte a HungaroMet.
Kedden viharos széllökések is lehetnek
Kedden a felhőátvonulások mellett általában sok napsütésre lehet számítani. Helyenként zápor, az északkeleti országrészben akár egy-egy zivatar is kialakulhat.
A Dunántúlon és az ország középső részén nagy területen erős lesz az északnyugati szél, néhol viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalban többnyire 8–13 fokot mérhetnek, de a szélvédett, hidegre hajlamos helyeken 4 fok köré hűlhet a levegő. Délután 16–20 fok valószínű.
Fagypont közelébe süllyedhet a hőmérséklet
Szerdán sok napsütés várható, általában kevés gomolyfelhővel. Keleten és északkeleten futó zápor előfordulhat, az északi szelet pedig élénk, néhol erős lökések kísérhetik.
Csütörtökön nyugat, északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, és elsősorban a nyugati tájakon nő a csapadék esélye. Az északnyugati, nyugati szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 5–10, délután 17–23 fok várható, a szélvédett területeken reggel ismét fagypont közeli értékek is előfordulhatnak.
A hétvégére mérséklődik a szél
Pénteken általában sok napsütés és kevés felhő várható, legfeljebb futó záporok alakulhatnak ki. Kora reggel 3–10, délután 18–23 fok valószínű.
Szombaton napos, gyengén felhős és csapadékmentes időre van kilátás, mérsékelt légmozgással. Hajnalban 4–11, délután 19–24 fok várható.
Vasárnap is többnyire napos, csapadékmentes idő valószínű. A hőmérséklet hajnalban 5–13, délután 20–25 fok között alakulhat a HungaroMet előrejelzése szerint.
Hajnalban általában 6–10 fok várható, de a kevésbé felhős, szélvédett területeken néhol fagypont közelébe hűlhet a levegő. Délután 18–22 fokot mérhetnek.