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XIV. Leó pápa Palánki Ferencet nevezte ki a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye új érsekének. Elődje, Bábel Balázs érsek tavaly októberben érte el az egyházi nyugdíjkorhatárt.
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kalocsa - kecskeméti főegyházmegyeXIV. Leó pápaérsek

Palánki Ferenc lett a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye új érseke, miután XIV. Leó pápa elfogadta a korábbi vezető, Bábel Balázs lemondását. 

2025képeigaléria, Vatikánváros, 2025. május 8. XIV. Leó pápa köszönti a hívőket a vatikáni Szent Péter-bazilika erkélyéről, miután megválasztották a katolikus egyház 267. pápájává 2025. május 8-án. Robert Francis Prevost amerikai bíborost a pápaválasztásra jogosult bíborosok a vatikáni Sixtus-kápolnában zárt ajtók mögött választották meg az április 21-én, 88 éves korában elhunyt Ferenc pápa utódjának. A 69 éves Prevost az első amerikai pápa a katolikus egyház történetében. MTI/EPA/Vatikáni Média
Leó pápa kinevezte a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye új érsekét. Fotó:   / MTI/EPA/Vatikáni Média

Leó pápa kinevezte a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye új érsekét

A csere oka, hogy Bábel érsek - aki 1999 óta, azaz 27 éve irányította a főegyházmegyét - tavaly októberben elérte a 75 éves egyházi nyugdíjkorhatárt. Utódja, Palánki Ferenc eddig a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspökeként szolgált.

Az új érsek 1964-ben született Balassagyarmaton, és fiatalon egészen más pályára készült: az érettségi után Győrben szerzett üzemmérnöki diplomát. Vallási hivatását ezután követte, teológiai tanulmányait Esztergomban végezte, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerzett egyházjogi licenciátust. 1994-es papszentelése után 17 évvel, 2011-ben avatták püspökké az egri bazilikában. 2015-ben iktatták be a debreceni Szent Anna-székesegyházban, azóta pedig a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspöke - írta az Infostart.

 

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