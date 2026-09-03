Palánki Ferenc lett a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye új érseke, miután XIV. Leó pápa elfogadta a korábbi vezető, Bábel Balázs lemondását.

Leó pápa kinevezte a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye új érsekét. Fotó: / MTI/EPA/Vatikáni Média

Leó pápa kinevezte a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye új érsekét

A csere oka, hogy Bábel érsek - aki 1999 óta, azaz 27 éve irányította a főegyházmegyét - tavaly októberben elérte a 75 éves egyházi nyugdíjkorhatárt. Utódja, Palánki Ferenc eddig a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspökeként szolgált.

Az új érsek 1964-ben született Balassagyarmaton, és fiatalon egészen más pályára készült: az érettségi után Győrben szerzett üzemmérnöki diplomát. Vallási hivatását ezután követte, teológiai tanulmányait Esztergomban végezte, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerzett egyházjogi licenciátust. 1994-es papszentelése után 17 évvel, 2011-ben avatták püspökké az egri bazilikában. 2015-ben iktatták be a debreceni Szent Anna-székesegyházban, azóta pedig a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspöke - írta az Infostart.